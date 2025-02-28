Песков: Россия отслеживает военную деятельность Швеции
Российские военные отслеживают военную деятельность Швеции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Швеции готовиться к возможной войне с Россией.
«В целом речь идет о полноформатном участии [Швеции] в альянсе [НАТО]. Поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры», – сказал он.
28 февраля глава службы военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Швеция планирует готовиться к войне с Россией, особенно в случае успеха РФ в конфликте с Украиной. По его словам, Россия уже якобы говорит о строительстве баз рядом с новой линией фронта с Финляндией, а «гибридные операции» России против Швеции не прекратились. Нильссон также выразил опасения в связи с контактам президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в Европе такие настроения не разделяют.
7 марта 2024 г. Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление же в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. В частности, Анкара была недовольна лояльным отношением Швеции к членам Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой турецкие военные ведут вооруженное противостояние.
12 марта прошлого года министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что его страна выступает против создания постоянных баз НАТО на своей территории. Аналогичную позицию шведское правительство занимает в вопросе размещения ядерного оружия.