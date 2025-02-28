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Песков: Россия отслеживает военную деятельность Швеции

Ведомости

Российские военные отслеживают военную деятельность Швеции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Швеции готовиться к возможной войне с Россией.

«В целом речь идет о полноформатном участии [Швеции] в альянсе [НАТО]. Поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры», – сказал он.

28 февраля глава службы военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Швеция планирует готовиться к войне с Россией, особенно в случае успеха РФ в конфликте с Украиной. По его словам, Россия уже якобы говорит о строительстве баз рядом с новой линией фронта с Финляндией, а «гибридные операции» России против Швеции не прекратились. Нильссон также выразил опасения в связи с контактам президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в Европе такие настроения не разделяют.

7 марта 2024 г. Швеция официально стала 32-м членом НАТО. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г. Вступление же в объединение Швеции затянулось из-за разногласий с Турцией и Венгрией. В частности, Анкара была недовольна лояльным отношением Швеции к членам Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой турецкие военные ведут вооруженное противостояние.

12 марта прошлого года министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что его страна выступает против создания постоянных баз НАТО на своей территории. Аналогичную позицию шведское правительство занимает в вопросе размещения ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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