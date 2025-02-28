Песков: Россия отслеживает военную деятельность Швеции

28 февраля глава службы военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что Швеция планирует готовиться к войне с Россией, особенно в случае успеха РФ в конфликте с Украиной. По его словам, Россия уже якобы говорит о строительстве баз рядом с новой линией фронта с Финляндией, а «гибридные операции» России против Швеции не прекратились. Нильссон также выразил опасения в связи с контактам президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в Европе такие настроения не разделяют.