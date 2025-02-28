Кремль: РФ со всеми странами хочет вести диалог «с позиции взаимного уважения»

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций, без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.