Кремль: РФ со всеми странами хочет вести диалог «с позиции взаимного уважения»
Россия не только с США, но и со всеми странами хочет выстраивать диалог «с позиции взаимного уважения» и «взаимной выгоды». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Так он прокомментировал высказывание журналиста о президенте США Дональде Трампе, который, по мнению жителей США, ведет диалог со всеми странами с позиции силы.
Песков не согласился с позицией, что со странами имеет смысл говорить с позиции «правды», которая «у всех своя».
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились о личной встрече.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций, без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.