Песков: планов проведения мероприятий в годовщину встречи на Эльбе у Кремля нет

В 2022 г. правительство США приняло решение не проводить торжественное мероприятие в честь встречи на Эльбе. Ежегодно оно проводилось у мемориала «Дух Эльбы», расположенного на Арлингтонском кладбище. В этом мероприятии принимали участие ветераны из России и США, представители посольства России в Соединенных Штатах, а также официальные лица и дипломаты из стран, которые раньше входили в состав СССР.