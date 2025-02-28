Песков: планов проведения мероприятий в годовщину встречи на Эльбе у Кремля нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля планов по проведению мероприятий, посвященных годовщине встречи на Эльбе.
«Таких планов нет», – сказл Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Washington Times публично призвала отметить эту дату на фоне потепления в отношениях между Россией и США.
25 апреля 1945 г. советские и американские войска встретились на берегах реки Эльба. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции и символом их общих усилий в победе над нацизмом.
В 2022 г. правительство США приняло решение не проводить торжественное мероприятие в честь встречи на Эльбе. Ежегодно оно проводилось у мемориала «Дух Эльбы», расположенного на Арлингтонском кладбище. В этом мероприятии принимали участие ветераны из России и США, представители посольства России в Соединенных Штатах, а также официальные лица и дипломаты из стран, которые раньше входили в состав СССР.