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Песков: планов проведения мероприятий в годовщину встречи на Эльбе у Кремля нет

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля планов по проведению мероприятий, посвященных годовщине встречи на Эльбе.

«Таких планов нет», – сказл Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Washington Times публично призвала отметить эту дату на фоне потепления в отношениях между Россией и США.

25 апреля 1945 г. советские и американские войска встретились на берегах реки Эльба. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции и символом их общих усилий в победе над нацизмом.

В 2022 г. правительство США приняло решение не проводить торжественное мероприятие в честь встречи на Эльбе. Ежегодно оно проводилось у мемориала «Дух Эльбы», расположенного на Арлингтонском кладбище. В этом мероприятии принимали участие ветераны из России и США, представители посольства России в Соединенных Штатах, а также официальные лица и дипломаты из стран, которые раньше входили в состав СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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