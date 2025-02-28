Корреспондента ТАСС вывели со встречи Трампа и Зеленского

«ТАСС не был в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудники пресс-службы заметили его в Овальном кабинете, пресс-секретарь вывел его. Он не находится в утвержденном списке для пресс-конференции», – заявил после инцидента представитель Белого дома. Заявление было опубликовано в сети X корреспондента CBS News в Белом доме Вэйцзя Цзян.