Корреспондента ТАСС вывели со встречи Трампа и Зеленского
Российский корреспондент агентства ТАСС был удален с проходящей в Белом доме встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.
Перед началом встречи Трамп и Зеленский ответили на множество вопросов журналистов. Среди присутствующих был и российский журналист.
«ТАСС не был в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудники пресс-службы заметили его в Овальном кабинете, пресс-секретарь вывел его. Он не находится в утвержденном списке для пресс-конференции», – заявил после инцидента представитель Белого дома. Заявление было опубликовано в сети X корреспондента CBS News в Белом доме Вэйцзя Цзян.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. Предполагается, что речь на переговорах будет идти о соглашении Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов на Украине. Трамп сообщил, что Вашингтон с «нетерпением» ждет возможности получить доступ к этим природным ресурсам.