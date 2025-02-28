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Корреспондента ТАСС вывели со встречи Трампа и Зеленского

Ведомости

Российский корреспондент агентства ТАСС был удален с проходящей в Белом доме встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Перед началом встречи Трамп и Зеленский ответили на множество вопросов журналистов. Среди присутствующих был и российский журналист.

«ТАСС не был в утвержденном списке СМИ для сегодняшнего пула. Как только сотрудники пресс-службы заметили его в Овальном кабинете, пресс-секретарь вывел его. Он не находится в утвержденном списке для пресс-конференции», – заявил после инцидента представитель Белого дома. Заявление было опубликовано в сети X корреспондента CBS News в Белом доме Вэйцзя Цзян.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. Предполагается, что речь на переговорах будет идти о соглашении Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов на Украине. Трамп сообщил, что Вашингтон с «нетерпением» ждет возможности получить доступ к этим природным ресурсам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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