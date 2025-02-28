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США и Украина не подписали соглашение по полезным ископаемым

Ведомости

Подписание сделки по полезным ископаемым между США и Украиной не состоялось. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Это произошло после спора американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома. Общение с прессой перед двухсторонней встречей пролилось более 50 минут.

Перепалка началась после того, как Зеленский призвал скептически относиться к приверженности России дипломатии. Он обвинил Москву в якобы нарушениях своих обязательств на международной арене в течение многих лет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался его остановить, пояснив, что «неуважительно пытаться обсуждать это перед американскими СМИ».

После этого Трамп заявил, что «Зеленский играет жизнью миллионов людей и возможностью Третьей мировой войны. Американский президент указал, что украинский лидер не в том положении, чтобы предъявлять требования Вашингтону, так как «у него на руках нет карт».

В итоге переговоры были завершены досрочно. Зеленский покинул Белый дом, а совместную конференцию, запланированную после встречи, пришлось отменить.

Трамп после провальных переговоров обвинил Зеленского в неготовности к миру и неуважении к США. Но американский лидер пояснил, что Зеленский сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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