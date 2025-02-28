США и Украина не подписали соглашение по полезным ископаемым
Подписание сделки по полезным ископаемым между США и Украиной не состоялось. Об этом сообщил представитель Белого дома.
Это произошло после спора американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома. Общение с прессой перед двухсторонней встречей пролилось более 50 минут.
Перепалка началась после того, как Зеленский призвал скептически относиться к приверженности России дипломатии. Он обвинил Москву в якобы нарушениях своих обязательств на международной арене в течение многих лет.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался его остановить, пояснив, что «неуважительно пытаться обсуждать это перед американскими СМИ».
После этого Трамп заявил, что «Зеленский играет жизнью миллионов людей и возможностью Третьей мировой войны. Американский президент указал, что украинский лидер не в том положении, чтобы предъявлять требования Вашингтону, так как «у него на руках нет карт».
В итоге переговоры были завершены досрочно. Зеленский покинул Белый дом, а совместную конференцию, запланированную после встречи, пришлось отменить.
Трамп после провальных переговоров обвинил Зеленского в неготовности к миру и неуважении к США. Но американский лидер пояснил, что Зеленский сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.