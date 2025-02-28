NBC: USAID сократит присутствие на Украине с 64 сотрудников до восьми

Агентство США по международному развитию (USAID) уменьшит количество сотрудников и подрядчиков на Украине, снизив их численность с 64 до восьми. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников USAID, работающих в украинской миссии агентства.