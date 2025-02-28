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NBC: USAID сократит присутствие на Украине с 64 сотрудников до восьми

Ведомости

Агентство США по международному развитию (USAID) уменьшит количество сотрудников и подрядчиков на Украине, снизив их численность с 64 до восьми. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников USAID, работающих в украинской миссии агентства.

До вступления в силу решения администрации Дональда Трампа отправить сотрудников USAID по всему миру в административный отпуск и вернуть их в США, на Украине останутся лишь восемь человек.

Более того, телеканал сообщил о том, что на этой неделе госдепартамент прекратил инициативу USAID, которая «инвестировала сотни миллионов долларов в восстановление энергетической сети Украины».

«Это серьезно подрывает способность администрации вести переговоры о прекращении огня и сигнализирует России, что нам безразличны Украина и наши предыдущие инвестиции», – сказал один из сотрудников USAID в интервью телеканалу.

Оба сотрудника также подчеркнули, что USAID играет ключевую роль в обеспечении прозрачности расходования финансовой помощи, которую США предоставляют Украине.

«Теперь у нас не будет возможности отслеживать, куда направлялись эти средства в последние годы», – сказал один из сотрудников.

Бюро USAID по делам Европы и Евразии, которое курирует украинскую миссию, на дынный момент насчитывает 115 сотрудников в Вашингтоне, но уже им сообщили, что численность персонала будет сокращена до 29 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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