NBC: USAID сократит присутствие на Украине с 64 сотрудников до восьми
Агентство США по международному развитию (USAID) уменьшит количество сотрудников и подрядчиков на Украине, снизив их численность с 64 до восьми. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников USAID, работающих в украинской миссии агентства.
До вступления в силу решения администрации Дональда Трампа отправить сотрудников USAID по всему миру в административный отпуск и вернуть их в США, на Украине останутся лишь восемь человек.
Более того, телеканал сообщил о том, что на этой неделе госдепартамент прекратил инициативу USAID, которая «инвестировала сотни миллионов долларов в восстановление энергетической сети Украины».
«Это серьезно подрывает способность администрации вести переговоры о прекращении огня и сигнализирует России, что нам безразличны Украина и наши предыдущие инвестиции», – сказал один из сотрудников USAID в интервью телеканалу.
Оба сотрудника также подчеркнули, что USAID играет ключевую роль в обеспечении прозрачности расходования финансовой помощи, которую США предоставляют Украине.
«Теперь у нас не будет возможности отслеживать, куда направлялись эти средства в последние годы», – сказал один из сотрудников.
Бюро USAID по делам Европы и Евразии, которое курирует украинскую миссию, на дынный момент насчитывает 115 сотрудников в Вашингтоне, но уже им сообщили, что численность персонала будет сокращена до 29 человек.