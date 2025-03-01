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Володин: преимущество России состоит не в нефти и газе, а в Путине

Ведомости

Россия в разные периоды обладала природными ресурсами, но не в этом она выигрывает по сравнению с другими странами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Преимущество РФ – ее президент Владимир Путин, заявил он в публикации в Telegram-канале.

Володин поднял тему ресурсов в контексте встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 28 февраля стороны должны были подписать соглашение о редкоземельных металлах, но сделка сорвалась после публичной перепалки между политиками.

Наличие у страны природных богатств, запасов редких металлов, нефти и газа – это не главное, убежден Володин. Он напомнил, что всеми этими ресурсами обладала царская Россия, затем Советский Союз и Россия в 90-е годы после распада СССР.

«Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами – это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны – президент Путин. Поэтому как никогда именно сегодня, в период вызовов и внешней агрессии, крайне важна консолидация всех граждан, политических сил вокруг главы нашего государства», – написал спикер Госдумы.

Заявления лидеров Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам встречи Трампа и Зеленского, считает Володин, говорят о том, что европейские политики не осознают ответственности перед своими гражданами и «не смотрят в будущее». Жителей Украины они считают не более чем расходным материалом, добавил он. Президент Путин отличается от них тем, что «думает в первую очередь о людях и нашей стране», заключил председатель Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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