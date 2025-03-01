Володин: преимущество России состоит не в нефти и газе, а в Путине
Россия в разные периоды обладала природными ресурсами, но не в этом она выигрывает по сравнению с другими странами, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Преимущество РФ – ее президент Владимир Путин, заявил он в публикации в Telegram-канале.
Володин поднял тему ресурсов в контексте встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 28 февраля стороны должны были подписать соглашение о редкоземельных металлах, но сделка сорвалась после публичной перепалки между политиками.
Наличие у страны природных богатств, запасов редких металлов, нефти и газа – это не главное, убежден Володин. Он напомнил, что всеми этими ресурсами обладала царская Россия, затем Советский Союз и Россия в 90-е годы после распада СССР.
«Преимущество России сегодня по сравнению с другими странами – это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны – президент Путин. Поэтому как никогда именно сегодня, в период вызовов и внешней агрессии, крайне важна консолидация всех граждан, политических сил вокруг главы нашего государства», – написал спикер Госдумы.
Заявления лидеров Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам встречи Трампа и Зеленского, считает Володин, говорят о том, что европейские политики не осознают ответственности перед своими гражданами и «не смотрят в будущее». Жителей Украины они считают не более чем расходным материалом, добавил он. Президент Путин отличается от них тем, что «думает в первую очередь о людях и нашей стране», заключил председатель Госдумы.