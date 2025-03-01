Володин: преимущество России состоит не в нефти и газе, а в Путине

Заявления лидеров Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам встречи Трампа и Зеленского, считает Володин, говорят о том, что европейские политики не осознают ответственности перед своими гражданами и «не смотрят в будущее». Жителей Украины они считают не более чем расходным материалом, добавил он. Президент Путин отличается от них тем, что «думает в первую очередь о людях и нашей стране», заключил председатель Госдумы.