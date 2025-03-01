Медведев: Россия будет обсуждать Украину с теми, кто готов к общению
Москва готова обсуждать ситуацию на Украине с теми, кто готов к общению, а не с «дрессированными животными», которые работают за корм хозяина, заявил «РИА Новости» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», – сказал он.
Любые переговоры подразумевают встречные шаги, но они должны соответствовать ситуации «на земле» и Конституции РФ, считает зампред Совбеза. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о готовности Москвы к компромиссам для выхода на урегулирование конфликта.
Политик добавил, что европейские лидеры, которые поддержали украинского президента Владимира Зеленского после его перепалки с лидером США Дональдом Трампом, «побузят» и «вернутся в стойло», поскольку Европе жизненно необходима опека США.