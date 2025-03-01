Сийярто назвал речь Трампа на встрече с Зеленским «величайшим событием»
Заявления президента США Дональда Трампа в ходе ссоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 февраля являются «величайшим событием за последние три года». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Стало ясно, кто хочет мира, а кто – войны. Кто хочет остановить убийства, а кто – их продолжения. Кто стоит на почве здравого смысла, а кому не жаль человеческих жизней и миллиардов евро ради продолжения войны», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сийярто рассчитывает, что соглашение между РФ и США сможет вернуть мир в Центральную Европу.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил «Ведомостям», что, исходя из поведения Трампа с первых минут встречи и последующей информационной кампании, можно предположить, что вся история была продуманной и преследовала цель создать предлог для свертывания помощи США Украине.
Эксперт отметил, что ЕС не может заменить США в этом отношении ни количественно, ни, что еще важнее, качественно, так как у него нет тех же возможностей разведки, связи и управления, логистики и производства наиболее важных для Украины вооружений. Трамп, по его словам, сможет продавить Украину и ЕС для заключения соглашения.