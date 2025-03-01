Сийярто назвал речь Трампа на встрече с Зеленским «величайшим событием»

Эксперт отметил, что ЕС не может заменить США в этом отношении ни количественно, ни, что еще важнее, качественно, так как у него нет тех же возможностей разведки, связи и управления, логистики и производства наиболее важных для Украины вооружений. Трамп, по его словам, сможет продавить Украину и ЕС для заключения соглашения.