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Сийярто назвал речь Трампа на встрече с Зеленским «величайшим событием»

Ведомости

Заявления президента США Дональда Трампа в ходе ссоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 февраля являются «величайшим событием за последние три года». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Стало ясно, кто хочет мира, а кто – войны. Кто хочет остановить убийства, а кто – их продолжения. Кто стоит на почве здравого смысла, а кому не жаль человеческих жизней и миллиардов евро ради продолжения войны», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто рассчитывает, что соглашение между РФ и США сможет вернуть мир в Центральную Европу.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин говорил «Ведомостям», что, исходя из поведения Трампа с первых минут встречи и последующей информационной кампании, можно предположить, что вся история была продуманной и преследовала цель создать предлог для свертывания помощи США Украине.

Эксперт отметил, что ЕС не может заменить США в этом отношении ни количественно, ни, что еще важнее, качественно, так как у него нет тех же возможностей разведки, связи и управления, логистики и производства наиболее важных для Украины вооружений. Трамп, по его словам, сможет продавить Украину и ЕС для заключения соглашения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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