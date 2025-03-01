Минобороны показало удар «Искандера-М» по полигону в Днепропетровской области

В ноябре 2024 г. Вооруженные силы России нанесли удары по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на атаки Киева. По данным Минобороны РФ, 25 ноября в Сумской области баллистическими ракетами «Искандер» уничтожены пять пусковых установок РСЗО, использующих ракеты ATACMS, включая MLRS и HIMARS.