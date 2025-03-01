Минобороны показало удар «Искандера-М» по полигону в Днепропетровской области
Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанесен удар по военному полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По имеющимся данным, в результате удара уничтожено до 150 военнослужащих, включая до 30 иностранных инструкторов.
В ноябре 2024 г. Вооруженные силы России нанесли удары по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на атаки Киева. По данным Минобороны РФ, 25 ноября в Сумской области баллистическими ракетами «Искандер» уничтожены пять пусковых установок РСЗО, использующих ракеты ATACMS, включая MLRS и HIMARS.