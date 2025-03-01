В Абхазии совершена попытка нападения на избирательный участок
Неизвестные напали на избирательный участок в Цандрипшской средней школе № 2 Гагрского района Абхазии во время выборов президента республики 1 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД страны.
В результате атаки были повреждены избирательная урна и документы. Нападавшие попытались скрыться на автомобилях, при преследовании не подчинились требованиям остановиться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе преследования один из автомобилей вылетел в кювет.
Позже председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил о задержании подозреваемых, которые были госпитализированы. В МВД республики назвали инцидент проявлением политического терроризма, связанного с предварительными результатами выборов.
Попытку нападения подтвердили в Следственном комитете России. «Значительная часть подозреваемых установлена совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Идет активная работа по задержанию всех причастных», – говорится в сообщении.
Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск в Абхазии, а также на двух участках в России – в Москве и Черкесске. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.