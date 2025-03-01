В Абхазии совершена попытка нападения на избирательный участок

В результате атаки были повреждены избирательная урна и документы. Нападавшие попытались скрыться на автомобилях, при преследовании не подчинились требованиям остановиться и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе преследования один из автомобилей вылетел в кювет.