Истребители F-16 подняли в воздух из-за самолетов в районе поместья Трампа
Три гражданских самолета вторглись в воздушное пространство возле поместья президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщил в социальной сети Х ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.
«Три гражданских самолета были выведены из района в сопровождении истребителей F-16. Инциденты произошли в 11:05, 12:10 и 12:50. Во время двух перехватов истребителям пришлось пустить сигнальные ракеты», – написал Старнс.
В январе 2021 г. над поместьем Мар-а-Лаго в Палм Бич пролетели самолеты с оскорбительными для Трампа баннерами. В это время Трамп проводил время с семьей в своей резиденции после завершения первого президентского срока.