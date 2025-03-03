Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над тремя регионами РФ
За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Три беспилотника были ликвидированы в небе над Липецкой областью. Еще по два БПЛА российские системы ПВО сбили над территориями Ростовской и Белгородской областей.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака БПЛА была отражена в Красносулинском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
В ночь на 1 марта силы ПВО ликвидировали 48 украинских беспилотников. Большая часть (21) была уничтожена над Тверской областью. 11 БПЛА сбили над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.