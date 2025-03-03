Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над тремя регионами РФ

В ночь на 1 марта силы ПВО ликвидировали 48 украинских беспилотников. Большая часть (21) была уничтожена над Тверской областью. 11 БПЛА сбили над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.