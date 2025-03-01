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ПВО за ночь сбила 48 БПЛА над восемью регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов (21) сбили над Тверской областью, 11 – над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что один из дронов атаковал Белгород, пострадавших нет. Беспилотник ударил по коммерческому объекту, в здании поврежден фасад. «Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», – сообщил глава региона.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь написал в Telegram-канале, что ночная атака БПЛА была отражена в Новошахтинске. Пострадавших и разрушений на земле в регионе нет, как и в Смоленской области, о чем сообщил губернатор Василий Анохин.

В ночь на 28 февраля ПВО уничтожила 22 украинских украинских БПЛА над пятью российскими регионами. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали около часа в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Вечером с 20:05 до 22:30 силы ПВО сбили еще 17 дронов над регионами России. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в результате отражения атаки фрагменты беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Власти временно разместили жителей в одном из образовательных учреждений. После мероприятий по ликвидации последствий они смогут вернуться в свои квартиры, отметил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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