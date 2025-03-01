ПВО за ночь сбила 48 БПЛА над восемью регионами РФ

В ночь на 28 февраля ПВО уничтожила 22 украинских украинских БПЛА над пятью российскими регионами. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали около часа в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Вечером с 20:05 до 22:30 силы ПВО сбили еще 17 дронов над регионами России. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в результате отражения атаки фрагменты беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Власти временно разместили жителей в одном из образовательных учреждений. После мероприятий по ликвидации последствий они смогут вернуться в свои квартиры, отметил губернатор.