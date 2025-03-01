ПВО за ночь сбила 48 БПЛА над восемью регионами РФ
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (21) сбили над Тверской областью, 11 – над Крымом, пять – над Брянской областью, по три – над Белгородской и Ростовской, по два – над Смоленской и Липецкой и один – над Курской.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что один из дронов атаковал Белгород, пострадавших нет. Беспилотник ударил по коммерческому объекту, в здании поврежден фасад. «Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», – сообщил глава региона.
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь написал в Telegram-канале, что ночная атака БПЛА была отражена в Новошахтинске. Пострадавших и разрушений на земле в регионе нет, как и в Смоленской области, о чем сообщил губернатор Василий Анохин.
В ночь на 28 февраля ПВО уничтожила 22 украинских украинских БПЛА над пятью российскими регионами. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали около часа в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Вечером с 20:05 до 22:30 силы ПВО сбили еще 17 дронов над регионами России. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в результате отражения атаки фрагменты беспилотника попали в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Власти временно разместили жителей в одном из образовательных учреждений. После мероприятий по ликвидации последствий они смогут вернуться в свои квартиры, отметил губернатор.