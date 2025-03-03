Венгрия заблокировала проект документа ЕС по помощи Украине
В ходе встречи послов Европейского союза (ЕС) 28 февраля Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине, сообщает Politico.
По информации издания, Венгрия отклонила проект документа, который содержал формулировки о гарантиях безопасности, которые ЕС может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи стране.
28 февраля, отвечая на вопросы в прямом эфире радиостанции Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против немедленного вступления Украины в Европейский союз, но не исключает эту возможность в будущем. Орбан подчеркнул, что открыто возражает против приема Украины в ЕС. По мнению политика, такое решение полностью противоречит интересам Венгрии.