Венгрия заблокировала проект документа ЕС по помощи Украине

28 февраля, отвечая на вопросы в прямом эфире радиостанции Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против немедленного вступления Украины в Европейский союз, но не исключает эту возможность в будущем. Орбан подчеркнул, что открыто возражает против приема Украины в ЕС. По мнению политика, такое решение полностью противоречит интересам Венгрии.