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Венгрия заблокировала проект документа ЕС по помощи Украине

Ведомости

В ходе встречи послов Европейского союза (ЕС) 28 февраля Венгрия заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине, сообщает Politico.

По информации издания, Венгрия отклонила проект документа, который содержал формулировки о гарантиях безопасности, которые ЕС может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи стране.

28 февраля, отвечая на вопросы в прямом эфире радиостанции Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает против немедленного вступления Украины в Европейский союз, но не исключает эту возможность в будущем. Орбан подчеркнул, что открыто возражает против приема Украины в ЕС. По мнению политика, такое решение полностью противоречит интересам Венгрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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