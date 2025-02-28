Орбан выступает против немедленного вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против немедленного вступления Украины в Европейский союз, но не исключает эту возможность в будущем. Об этом премьер рассказал, отвечая на вопросы в прямом эфире радиостанции Kossuth.
«Кто знает, что принесет история. Этого никто не может знать, но одно я могу сказать точно: здесь и сейчас это немыслимо», – заявил Орбан.
Орбан подчеркнул, что открыто возражает против приема Украины в ЕС. По мнению политика, такое решение полностью противоречит интересам Венгрии.
Премьер-министр заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к уничтожению венгерских фермеров и в целом сельского хозяйства страны. Это могло бы привести к разрушению национальной экономики Венгрии.
Украина официально подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г. В декабре 2023 г. Совет ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Их пыталась заблокировать Венгрия, призывая украинскую сторону отменить сначала дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Потом процесс был приостановлен до выборов в Европарламент. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.
14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.