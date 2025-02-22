Орбан пошутил о роли Евросоюза на переговорах по урегулированию на Украине

18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде, на которых стороны договорились в ближайшее время сформировать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Представители Европы и Киева на встрече не присутствовали. За день до переговоров в Париже прошел «экстренный» саммит лидеров Европы и ЕС по вопросу Украины. Financial Times сообщила, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране.