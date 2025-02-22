Орбан пошутил о роли Евросоюза на переговорах по урегулированию на Украине
Страны Евросоюза (ЕС) могли бы принимать участие в переговорах по Украине в качестве лакеев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления с речью о планах на 2025 г.
«Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол... Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – отметил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование на Украине. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что разговор двух лидеров стал неожиданностью для европейских чиновников. The Economist отмечал, что эти переговоры огорчили украинских и европейских официальных лиц.
18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде, на которых стороны договорились в ближайшее время сформировать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Представители Европы и Киева на встрече не присутствовали. За день до переговоров в Париже прошел «экстренный» саммит лидеров Европы и ЕС по вопросу Украины. Financial Times сообщила, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране.