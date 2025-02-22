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Орбан пошутил о роли Евросоюза на переговорах по урегулированию на Украине

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) могли бы принимать участие в переговорах по Украине в качестве лакеев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления с речью о планах на 2025 г.

«Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол... Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – отметил Орбан (цитата по «РИА Новости»).

12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование на Украине. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что разговор двух лидеров стал неожиданностью для европейских чиновников. The Economist отмечал, что эти переговоры огорчили украинских и европейских официальных лиц.

18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде, на которых стороны договорились в ближайшее время сформировать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Представители Европы и Киева на встрече не присутствовали. За день до переговоров в Париже прошел «экстренный» саммит лидеров Европы и ЕС по вопросу Украины. Financial Times сообщила, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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