FT: между европейскими лидерами есть разногласия из-за отправки войск на Украину
На встрече в Париже лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на Украину после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил на территории республики. Об этом пишет Financial Times (FT).
Целью «экстренного» саммита 17 февраля, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном, было достижение консенсуса относительно того, как реагировать на переговоры президента США Дональда Трампа с РФ. Встреча в Париже состоялась в канун российско-американских переговоров по Украине в Саудовской Аравии.
В частности, Стармер заявил, что готов рассмотреть возможность размещения британских войск на Украине вместе с другими, если будет достигнуто долгосрочное мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что США должны дать гарантии безопасности, которые помогли бы «удержать Россию».
После саммита канцлер Германии Олаф Шольц назвал дискуссию о развертывании войск крайне неуместной, поскольку конфликт все еще продолжается. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выразила сомнения в целесообразности отправки европейских военных на Украину, заявив, что это самый сложный и наименее эффективный из различных вариантов, пишет FT со ссылкой на источники. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что и Варшава не готова к такой мере.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес тоже скептично отозвался об идее отправки военных. В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она открыта для обсуждения вопроса развертывания войск, но нужно многое прояснить, «прежде чем мы дойдем до этой ситуации», сказала политик.
12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине. 18 февраля российская и американская делегации без участия лидеров двух стран, Европы и представителей Киева провели переговоры в Эр-Рияде.