FT: между европейскими лидерами есть разногласия из-за отправки войск на Украину

После саммита канцлер Германии Олаф Шольц назвал дискуссию о развертывании войск крайне неуместной, поскольку конфликт все еще продолжается. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выразила сомнения в целесообразности отправки европейских военных на Украину, заявив, что это самый сложный и наименее эффективный из различных вариантов, пишет FT со ссылкой на источники. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что и Варшава не готова к такой мере.