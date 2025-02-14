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Глава ЕК пообещала Украине членство в ЕС

Ведомости

Европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Европа поддерживает вас на пути к справедливому и прочному миру с надежными гарантиями безопасности. Мы продолжим оказывать Украине постоянную и стабильную поддержку и ускорим работу по вступлению в ЕС», – написала она в X.

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.

Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным Financial Times (FT), возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. В апреле прошлого года еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.

Помимо ЕС Украина намерена вступить в НАТО. 16 октября 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».

14 февраля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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