Глава ЕК пообещала Украине членство в ЕС

Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным Financial Times (FT), возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. В апреле прошлого года еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.