Глава ЕК пообещала Украине членство в ЕС
Европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Европа поддерживает вас на пути к справедливому и прочному миру с надежными гарантиями безопасности. Мы продолжим оказывать Украине постоянную и стабильную поддержку и ускорим работу по вступлению в ЕС», – написала она в X.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.
Bloomberg писал, что процесс блокирует Венгрия. По данным Financial Times (FT), возражения Будапешта связаны с проблемами венгерского меньшинства на Украине. В апреле прошлого года еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС случится раньше начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 г.
Помимо ЕС Украина намерена вступить в НАТО. 16 октября 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».
14 февраля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г.