Глава МИД Венгрии заявил о блокировке переговоров о вступлении Украины в ЕС

По его словам, сейчас уровень обучения на венгерском языке в школах колеблется между 20 и 40%. Министр также отметил, что ситуация ухудшается с 2015 г. и она никак не связана с проведением Россией спецоперации. Совет Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратился в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, и Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению решения. До тех пор Будапешт не поддержит движение Украины в ЕС и НАТО, добавил Сийярто.