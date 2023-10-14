Глава МИД Венгрии заявил о блокировке переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгрия не даст согласия на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пока украинская сторона не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
По мнению венгерского руководства, права нарушаются законом об образовании – из-за принятых поправок в школах, где раньше обучали детей на венгерском языке, теперь это происходит частично.
«Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права», – сказал Сийярто.
По его словам, сейчас уровень обучения на венгерском языке в школах колеблется между 20 и 40%. Министр также отметил, что ситуация ухудшается с 2015 г. и она никак не связана с проведением Россией спецоперации. Совет Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратился в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, и Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению решения. До тех пор Будапешт не поддержит движение Украины в ЕС и НАТО, добавил Сийярто.
В конце сентября о том, что Венгрия не поддержит Украину ни на одном международном форуме до возвращения прав закарпатским венграм, заявил премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления перед парламентом страны.
19 сентября президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН, заявила, что в Закарпатской области Украины проживают 115 000 этнических венгров. Она призвала Киев к защите и соблюдению прав национальных меньшинств «не на словах, а на деле».
Ранее власти Венгрии неоднократно подчеркивали, что не поддержат стремление Украины вступить в ЕС, пока Киев не прекратит нарушения прав закарпатских венгров, в том числе их право обучаться в местных школах и вузах на родном языке.
21 сентября Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах, согласно которому разрешается использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, а также издавать для школьников бесплатные учебники. Соответствующую рекомендацию Киеву в июне дала Венецианская комиссия при Совете Европы. После этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что решение комиссии указывает на право нацменьшинств, живущих на Украине, учиться на родном языке.