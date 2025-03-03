Песков: у Путина и Трампа после 12 февраля не было «требующих огласки» контактов

3 марта CNN сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном режиме после перепалки последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. 28 февраля Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а президент Украины покинул Белый дом досрочно.