Песков: у Путина и Трампа после 12 февраля не было «требующих огласки» контактов
У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не было публичных контактов, требующих огласки, после телефонного разговора 12 февраля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», – уточнил Песков.
12 февраля Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор. В ходе беседы президент России пригласил коллегу посетить Москву. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа. 27 февраля в Стамбуле состоялись еще одни переговоры российской и американкой делегаций, посвященные проблемам работы посольств.
3 марта CNN сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном режиме после перепалки последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. 28 февраля Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а президент Украины покинул Белый дом досрочно.