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Песков: у Путина и Трампа после 12 февраля не было «требующих огласки» контактов

Ведомости

У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не было публичных контактов, требующих огласки, после телефонного разговора 12 февраля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», – уточнил Песков.

12 февраля Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор. В ходе беседы президент России пригласил коллегу посетить Москву. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа. 27 февраля в Стамбуле состоялись еще одни переговоры российской и американкой делегаций, посвященные проблемам работы посольств.

3 марта CNN сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа ведется в ускоренном режиме после перепалки последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. 28 февраля Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по полезным ископаемым, но переговоры превратились в эмоциональную публичную перепалку. Соглашение так и не было подписано, а президент Украины покинул Белый дом досрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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