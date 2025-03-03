В Кремле назвали позицию Киева по территориям нежеланием видеть реальность
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать России бывшие территории страны, является нежеланием воспринимать «реальное положение дел», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам Пескова, за 2,5 года ситуация на земле поменялась. Пресс-секретарь главы государства также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны и парафированы.
«Только слепой может этого не видеть, и глухой – не хотеть этого слышать», – заявил Песков.
3 марта Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение». По словам Зеленского, он согласится на прекращение огня только тогда, когда за этим последуют «надежные гарантии безопасности, в которых будет уверен народ» его страны. Украинский лидер также сообщил, что знает о предложении Лондона и Парижа установить перемирие сроком на месяц. Но Зеленский не рассказал о том, поддерживает ли он эту инициативу.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», писала Le Figaro. Они считают, что их план станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. Согласно инициативе, размещение европейских военных в республике предполагается только на втором этапе.