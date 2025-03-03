Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле назвали позицию Киева по территориям нежеланием видеть реальность

Ведомости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать России бывшие территории страны, является нежеланием воспринимать «реальное положение дел», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, за 2,5 года ситуация на земле поменялась. Пресс-секретарь главы государства также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны и парафированы.

«Только слепой может этого не видеть, и глухой – не хотеть этого слышать», – заявил Песков.

3 марта Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение». По словам Зеленского, он согласится на прекращение огня только тогда, когда за этим последуют «надежные гарантии безопасности, в которых будет уверен народ» его страны. Украинский лидер также сообщил, что знает о предложении Лондона и Парижа установить перемирие сроком на месяц. Но Зеленский не рассказал о том, поддерживает ли он эту инициативу.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», писала Le Figaro. Они считают, что их план станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. Согласно инициативе, размещение европейских военных в республике предполагается только на втором этапе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных