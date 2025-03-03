В Кремле назвали позицию Киева по территориям нежеланием видеть реальность

3 марта Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение». По словам Зеленского, он согласится на прекращение огня только тогда, когда за этим последуют «надежные гарантии безопасности, в которых будет уверен народ» его страны. Украинский лидер также сообщил, что знает о предложении Лондона и Парижа установить перемирие сроком на месяц. Но Зеленский не рассказал о том, поддерживает ли он эту инициативу.