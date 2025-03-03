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Глава Вологодской области предложил экс-мэру Череповца представлять регион в ГД

Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе телефонного разговора предложил экс-мэру Череповца и бывшему топ-менеджеру «Северстали» Вадиму Германову представлять регион в Госдуме и пойти на выборы в 2026 г. Об этом Филимонов сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что считает это заслуженным ростом Германова и высоко ценит его эффективность в управлении жилищно-коммунальным хозяйством города, модернизации системы обратной связи с населением и внедрении инновационных подходов в городском управлении при содействии правительства области. Он выразил благодарность бывшему мэру за совместно реализованные проекты по благоустройству и работу в части новых областных программ. В 2024 г. впервые в истории на благоустройство Череповца было выделено дополнительные 4,4 млрд руб., напомнил Филимонов.

«Надеюсь на дальнейшую совместную работу. Пока Вадим Евгеньевич в отпуске, проводит время с внуками и думает над предложением», – отметил он.

«Ведомости» направили запрос Германову.

21 февраля Филимонов объявил на оперативном совещании правительства о добровольной отставке Германова. Губернатор Вологодской области обосновал свое решение необходимостью дальнейшей централизации управленческой системы в регионе. Собеседник «Ведомостей» говорил, что отставка мэра Череповца «связана с исчерпанием кредита доверия со стороны губернатора».

Германов родился в 1966 г. в Череповце. В 1990 г. окончил Вологодский политехнический институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», в 2000 г. – Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «менеджмент», квалификация «экономист-менеджер». С 1990 г. начал работать мастером по ремонту оборудования на «Северстали». С 2011 по 2014 гг. занимал пост гендиректора ООО «Северсталь-Промсервис». С 2015 по 2016 г. работал директором по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» филиала «Российская сталь» в Череповце. С 2016 по 2019 гг. был гендиректором дивизиона «Северсталь Российская сталь». С ноября 2019 г. избран депутатами горсовета мэром Череповца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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