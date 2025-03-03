Глава Вологодской области предложил экс-мэру Череповца представлять регион в ГД

Германов родился в 1966 г. в Череповце. В 1990 г. окончил Вологодский политехнический институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», в 2000 г. – Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «менеджмент», квалификация «экономист-менеджер». С 1990 г. начал работать мастером по ремонту оборудования на «Северстали». С 2011 по 2014 гг. занимал пост гендиректора ООО «Северсталь-Промсервис». С 2015 по 2016 г. работал директором по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» филиала «Российская сталь» в Череповце. С 2016 по 2019 гг. был гендиректором дивизиона «Северсталь Российская сталь». С ноября 2019 г. избран депутатами горсовета мэром Череповца.