Вологодский губернатор избавился от последнего выходца из «Северстали» во власти

Вологодский губернатор избавился от последнего выходца из «Северстали» во властиЧереповец перешел под прямое управление «из здания регионального правительства»
Оперативное совещание с членами правительства Вологодской области и руководством муниципалитетов началось 21 февраля почти на час позднее запланированного, как сообщил собеседник «Ведомостей» в органах власти региона, из-за того, что этому предшествовал разговор губернатора Георгия Филимонова с мэром Череповца Вадимом Германовым (работал с 2019 г.). «На закрытой встрече губернатор указал по пунктам мэру на его ошибки», – сказал источник. Филимонов начал совещание с того, что Германов, последний заметный выходец из «Северстали» в органах власти региона, подал в отставку (до 2019 г. мэр работал гендиректором компании «Северсталь Российская сталь»). По словам губернатора, это «плановое» решение, «связанное с необходимостью централизации власти в регионе и повышения эффективности управления Вологодской областью во всех без исключения муниципалитетах». Собеседник «Ведомостей» уточнил, что отставка мэра Череповца «связана с исчерпанием кредита доверия со стороны губернатора».
«Ведомости» направили запрос Германову через его пресс-секретаря. Она пообещала, что комментарий теперь уже бывшего градоначальника вскоре будет распространен.
Филимонов на оперативном совещании поручил своему заместителю по внутренней политике Евгению Тютюкову «обеспечить бесшовный, мягкий, комфортный переход новой команды, которая будет призвана повысить эффективность и дать новые результаты в развитии города как одной из <...> составных частей Вологодской области, как одного из многочисленных сегментов управления территорией». «И, как вы понимаете, вслед за областной столицей, вслед за Вологдой город Череповец переходит под прямое управление из здания правительства Вологодской области, становясь настоящей частью команды правительства региона», – заключил Филимонов. Тютюков заявил, что «внутриполитические подразделения» выдвинутся в Череповец в тот же день и «обеспечат весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе по процедуре назначения нового мэра города».
Как будет назначен мэр Череповца
В соответствии с уставом Череповца мэр города назначается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на срок полномочий думы, но не менее чем на два года. Для победы кандидату нужно набрать большинство голосов от установленной численности депутатов.
В соответствии с уставом Череповца в случае досрочного прекращения полномочий мэра его обязанности временно исполняет первый заместитель главы города. Им является Артем Дмитриев.
Череповец некогда был крупнейшим городом Вологодской области (Вологда обогнала его по численности населения в середине 2010-х гг.). Сейчас в Череповце проживает 301 000 человек, здесь находится основной актив «Северстали» – Череповецкий металлургический комбинат и крупнейшие производства компании «Фосагро» – производителя минеральных удобрений. Филимонов начал избавляться от выходцев из «Северстали» во власти вскоре после назначения врио губернатора Вологодской области 31 октября 2023 г. Своего предшественника Олега Кувшинникова (в прошлом топ-менеджера «Северстали») Филимонов назначил сенатором, но после избрания губернатором в сентябре 2024 г. не продлил его полномочия, заменив на своего бывшего заместителя и начальника областного департамента внутренней политики Евгения Богомазова.
Претензии Филимонова к «Северстали», в частности, связаны с экологической обстановкой в Череповце, а также с тем, что компания, по его словам, недостаточно вкладывается в развитие Вологодской области. В компании эти претензии отвергают. В частности, по словам владельца «Северстали» Алексея Мордашова, «Северсталь» является крупнейшим инвестором Вологодской области и ежегодно вкладывает в регион 2 млрд руб.
Выходцы из «Северстали», потерявшие посты в Вологодской области
Дмитрий Горбачев (заместитель губернатора, ушел в отставку 20 ноября 2023 г.);
Андрей Луценко (спикер заксобрания Вологодской области, подал в отставку 26 июня 2024 г.);
Алексей Канаев (депутат Госдумы, был исключен из «Единой России» 4 февраля 2025 г.);
Михаил Колбиченков (депутат череповецкой гордумы, ушел в отставку 30 октября 2024 г.);
Игорь Лагунов (депутат череповецкой гордумы, ушел в отставку 30 октября 2024 г.);
Анна Леонова (депутат череповецкой гордумы, ушла в отставку 13 ноября 2024 г.);
Владимир Лучин (депутат череповецкой гордумы, ушел в отставку 13 ноября 2024 г.);
Андрей Погодин (депутат череповецкой гордумы, ушел в отставку 3 декабря 2024 г.).
По существу, Вологодская область была последним регионом, где областные и местные власти контролировались присутствующей в регионе корпорацией, говорит политолог Виталий Иванов. «У Филимонова есть карт-бланш, и он им пользуется на все 100%», – сказал эксперт «Ведомостям». Отставку Германова можно было ожидать, учитывая конфликт Филимонова и «Северстали», считает политолог Ростислав Туровский. «Ее даже ускорили последние конфликты губернатора с череповецкой командой – например, с депутатом Госдумы Алексеем Канаевым (был исключен из «Единой России» 4 февраля за критику введенного по инициативе губернатора «сухого закона». – «Ведомости»). Наиболее интересно намерение губернатора взять власть в городе, где, кстати, прошло его детство, под свой личный контроль», – сказал эксперт. «Но губернатору придется доказать, что он способен лучше справляться с развитием города, чем главное градообразующее предприятие. Судя по всему, это будет непросто сделать, поскольку город сильно зависит от компании», – заключил эксперт.
Руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров призывает не переоценивать степень неожиданности и болезненности отставки Германова, так как «все, скорее всего, были к этому готовы». «Но если рассматривать это через призму конфликта между областной властью и крупнейшим хозяйствующим субъектом, то, наверное, это эскалация», – сказал эксперт «Ведомостям». По его мнению, скорее всего, менеджерская карьера Германова продолжится в органах власти, но вне Череповца. Филимонов предложил экс-мэру Череповца продолжить работу в правительстве Вологодской области «в новом качестве». Германов на предложение пока не отреагировал.