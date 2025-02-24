Вологодский губернатор избавился от последнего выходца из «Северстали» во власти

По существу, Вологодская область была последним регионом, где областные и местные власти контролировались присутствующей в регионе корпорацией, говорит политолог Виталий Иванов. «У Филимонова есть карт-бланш, и он им пользуется на все 100%», – сказал эксперт «Ведомостям». Отставку Германова можно было ожидать, учитывая конфликт Филимонова и «Северстали», считает политолог Ростислав Туровский. «Ее даже ускорили последние конфликты губернатора с череповецкой командой – например, с депутатом Госдумы Алексеем Канаевым (был исключен из «Единой России» 4 февраля за критику введенного по инициативе губернатора «сухого закона». – «Ведомости»). Наиболее интересно намерение губернатора взять власть в городе, где, кстати, прошло его детство, под свой личный контроль», – сказал эксперт. «Но губернатору придется доказать, что он способен лучше справляться с развитием города, чем главное градообразующее предприятие. Судя по всему, это будет непросто сделать, поскольку город сильно зависит от компании», – заключил эксперт.