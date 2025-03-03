FT: Великобритания отдалилась от плана Макрона по перемирию на Украине
Великобритания дистанцировалась от предложения президента Франции Эммануэля Макрона о месячном перемирии между Россией и Украиной, в то время как Киев выразил сомнения в эффективности этого шага без четких гарантий безопасности, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова команды британского премьер-министра Кира Стармера.
Разногласия между союзниками проявились после саммита в Лондоне, который был призван продемонстрировать единство Европы. Встреча прошла на фоне неудачных переговоров в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским. Макрон предложил ограниченное перемирие на один месяц, охватывающее воздушное, морское и энергетическое пространства, заявив, что это позволит проверить намерения России. Но Великобритания, принимавшая саммит, дала понять, что такой подход не является частью ее стратегии.
«Рассматриваются различные варианты, но одномесячное перемирие пока не согласовано», – заявил британский чиновник. Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард предупредил, что такая пауза даст России возможность перегруппироваться и подготовиться к новым атакам. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также выразила сомнения, подчеркнув, что Европа не может позволить себе «мир, который не продлится долго».
Зеленский, в свою очередь, отверг призывы к немедленному прекращению боевых действий без гарантий безопасности. По его словам, это было бы «провалом для всех». Франция и Великобритания обсуждают возможность участия европейских сил в мониторинге возможного прекращения огня, но перспективы такого соглашения остаются неопределенными.
24 февраля Макрон посещал Белый дом для переговоров с Трампом. На встрече с американским лидером Макрон рассказал, что у Франции и Великобритании есть план по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, у президента США существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. 25 февраля The Guardian писала, что Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.
28 февраля Politico писала о переговорах Стармера с Трампом. По данным издания, британский премьер планировал уговорить американского лидера на военную поддержку для европейских миротворческих сил на Украине, в частности, просил о воздушном наблюдении со стороны США и прикрытии с воздуха в случае новой эскалации конфликта. Трамп отказал ему. 2 марта The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Стармер призвал Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Трампом после их перепалки во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля.