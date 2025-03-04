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Кремль: четких договоренностей о визите Путина в Турцию пока нет

Ведомости

Конкретных договоренностей по поводу визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами кремлевского пула «РИА Новости». Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале агентства.

По словам Пескова, российско-турецкий диалог продолжается «интенсивно, на всех уровнях». Представитель Кремля рассказал, что на прошлой неделе был «очень успешный» визит в страну председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Есть также продуктивные контакты на уровне министров иностранных дел.

«Общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующие приглашения и [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану приехать к нам, и нам приехать в Турцию», – сказал пресс-секретарь главы российского государства.

24 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Хакана Фидана. Тогда Лавров отмечал, что президенты РФ и Турции имеют регулярные контакты, и напомнил, что в 2024 г., помимо телефонных разговоров, они провели две важные встречи: на полях саммита ШОС в Астане и в рамках саммита БРИКС в Казани. Министр подчеркивал, что Россия приветствует активизацию межпарламентских обменов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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