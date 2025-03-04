Кремль: четких договоренностей о визите Путина в Турцию пока нет

24 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Хакана Фидана. Тогда Лавров отмечал, что президенты РФ и Турции имеют регулярные контакты, и напомнил, что в 2024 г., помимо телефонных разговоров, они провели две важные встречи: на полях саммита ШОС в Астане и в рамках саммита БРИКС в Казани. Министр подчеркивал, что Россия приветствует активизацию межпарламентских обменов.