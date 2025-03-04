Кремль: четких договоренностей о визите Путина в Турцию пока нет
Конкретных договоренностей по поводу визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами кремлевского пула «РИА Новости». Видеокомментарий опубликован в Telegram-канале агентства.
По словам Пескова, российско-турецкий диалог продолжается «интенсивно, на всех уровнях». Представитель Кремля рассказал, что на прошлой неделе был «очень успешный» визит в страну председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Есть также продуктивные контакты на уровне министров иностранных дел.
«Общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующие приглашения и [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану приехать к нам, и нам приехать в Турцию», – сказал пресс-секретарь главы российского государства.
24 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Хакана Фидана. Тогда Лавров отмечал, что президенты РФ и Турции имеют регулярные контакты, и напомнил, что в 2024 г., помимо телефонных разговоров, они провели две важные встречи: на полях саммита ШОС в Астане и в рамках саммита БРИКС в Казани. Министр подчеркивал, что Россия приветствует активизацию межпарламентских обменов.