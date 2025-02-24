Лавров и Фидан обсудили украинский вопрос и двустороннее сотрудничество

Лавров и Фидан обсудили украинский вопрос и двустороннее сотрудничествоЗатрагивались темы переговоров РФ и США в Эр-Рияде и обеспечения безопасности «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава турецкого МИДа Хакан Фидан ответили на вопросы прессы по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. Трансляция велась на Rutube-канале российского МИДа.
О торгово-экономическом сотрудничестве
Лавров поблагодарил Фидана за возможность встречи и обсуждения широкого спектра проблем – как двусторонних, так и международной повестки дня. По его словам, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган имеют регулярные контакты. В 2024 г., помимо телефонных разговоров, они провели две важные встречи: на полях саммита ШОС в Астане и в рамках саммита БРИКС в Казани. Министр также отметил, что Москва приветствует активизацию межпарламентских обменов. На этой неделе, по его словам, с официальным визитом в Анкару прибудет председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
В ходе переговоров обсуждались пути наращивания двусторонних торгово-экономических связей, включая сотрудничество России и Турции в сфере энергетики. Был отмечен взаимный интерес и солидный потенциал для сотрудничества в финансово-банковском секторе, в сфере промышленной кооперации, транспортно-логистической области, туризме, подчеркнул Лавров.
«Все четыре энергоблока строятся одновременно в круглосуточном без преувеличения режиме», – рассказал Лавров о возведении атомной электростанции «Аккую».
Были также затронуты вопросы эксплуатации и обеспечения безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». По словам Лаврова, это необходимо на фоне непрерывных провокаций со стороны Украины. Министр отметил, что киевский режим «норовит террористическими актами подорвать нормальное функционирование энергетических объектов, включая трубопроводы. Для Турции важно, чтобы они работали без сбоев, так как страна является крупным импортером российского природного газа.
О российско-американских переговорах и конфликте на Украине
Министр отметил, что турецкая сторона подробно проинформирована о российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля и получили «весьма позитивную оценку с точки зрения появившейся, наконец, возможности, иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия». По словам Лаврова, контакты с партнерами из США будут продолжаться. После переговоров в Эр-Рияде стороны договорились о возобновлении каналов общения «по всем вопросам», включая двусторонние связи, украинский вопрос и тему Ближнего Востока. Самым простым из этого Лавров назвал налаживание нормальной работы посольств – российского в Вашингтоне и американского в Москве.
«Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два технических предварительных контакта. На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями в США за последние годы», – сообщил министр.
Фидан подчеркнул, что Турция хочет мира, спокойствия и благосостояния для обоих своих соседей.
Глава МИД Турции также отметил, что его страна придает большое значение новой инициативе США, «которые сосредоточены на окончании этого конфликта». Фидан заверил, что Турция, как прежде, готова предоставить площадку для переговоров.
О ситуации на Ближнем Востоке
На встрече обсуждалась и обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. По словам Лаврова, стороны поделились мнениями о мерах, которые требуются для обеспечения устойчивого прекращения огня, освобождения заложников и возобновления переговорного процесса на основе резолюции Совета безопасности, которая предполагает право палестинского народа на создание своего независимого государства, «которое сосуществовало бы бок о бок с Израилем в мире и безопасности».
Российский министр добавил, что было выражено удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества между Россией и Турцией по сирийской тематике. Были также рассмотрены перспективы углубления сотрудничества на Южном Кавказе.
Министры иностранных дел России и Турции проводят сверку часов в новых обстоятельствах, сформировавшихся после возобновления российско-американских переговоров, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Икбаль Дюрре. Происходит смена внешнеполитического фона и атмосферы вокруг украинского кризиса, что требует перезагрузки в российско-турецких отношениях, добавил эксперт.
По словам Дюрре, в отличие от других крупных государств-членов НАТО, Турция до сих пор сохраняет нейтралитет в украинском конфликте и пытается восстановить роль посредника, какую она игра во время российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г. «Турция – удобный партнер для обеих конфликтующих сторон. Анкара за время украинского кризиса не могла рисковать отношениями с Москвой, учитывая совместные экономические проекты, а также поддерживает дружественные отношения с Киевом», – сказал эксперт.
Новые обстоятельства в украинском конфликте требуют также перезагрузки российско-турецких экономических отношениях, продолжает Дюрре. Эксперт напомнил, что в последние годы из-за антироссийских санкций США, Турция была вынуждена постепенно ограничивать торгово-экономическое связи с Россией. В меняющихся условиях возможного снижения экономического давления на Россия, продолжает эксперт, турецкие компании хотели бы воспользоваться расширяющимися возможностями работы на российском рынке.
Наконец, другая тема переговоров глав МИД России и Турции – сирийская проблема, сказал Дюрре. По словам эксперта, Анкаре крайне важно мнение Москвы на этом направлении. «Как ни странно позиции двух сторон по многим вопросам в сирийской проблеме совпадают. Вероятно, после снижения остроты украинской проблемы Россия будет постепенно возвращаться к ближневосточным проблемам. Отстраненность Москвы от этого региона не отвечала интересам Анкары», – объяснил эксперт.
Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию 23 февраля. Как писали «РИА Новости» со ссылкой на администрацию турецкого лидера, российский министр встретится не только с Фиданом, но и с президентом Турции Эрдоганом.