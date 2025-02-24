Лавров и Фидан обсудили украинский вопрос и двустороннее сотрудничество

Лавров поблагодарил Фидана за возможность встречи и обсуждения широкого спектра проблем – как двусторонних, так и международной повестки дня. По его словам, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган имеют регулярные контакты. В 2024 г., помимо телефонных разговоров, они провели две важные встречи: на полях саммита ШОС в Астане и в рамках саммита БРИКС в Казани. Министр также отметил, что Москва приветствует активизацию межпарламентских обменов. На этой неделе, по его словам, с официальным визитом в Анкару прибудет председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.