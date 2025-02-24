Лавров заявил о готовности России вести переговоры с Украиной и Евросоюзом

Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.