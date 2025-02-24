Лавров заявил о готовности России вести переговоры с Украиной и Евросоюзом
Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.
По его словам, Россия готова разговаривать «с любыми представителями», которые выступают за урегулирование конфликта, но результат переговоров должен иметь устойчивый характер и устраивать РФ.
24 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены уговорить американского лидера Дональда Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией.
В конце февраля в интервью Fox News Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией.