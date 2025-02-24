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Лавров заявил о готовности России вести переговоры с Украиной и Евросоюзом

Ведомости

Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но остановка боевых действий возможна только в случае договоренностей, устраивающих РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

По его словам, Россия готова разговаривать «с любыми представителями», которые выступают за урегулирование конфликта, но результат переговоров должен иметь устойчивый характер и устраивать РФ.

24 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены уговорить американского лидера Дональда Трампа не проводить двусторонних переговоров с Россией.

В конце февраля в интервью Fox News Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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