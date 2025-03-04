Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего беспилотников – 10 – было уничтожено в небе над Ростовской областью. Три БПЛА российские военные сбили над Воронежской областью, еще два – над Самарской. По одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.