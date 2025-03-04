Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 марта перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 10 – было уничтожено в небе над Ростовской областью. Три БПЛА российские военные сбили над Воронежской областью, еще два – над Самарской. По одному беспилотнику было ликвидировано над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночного налета БПЛА пострадавших и разрушений нет. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь также опубликовал информацию об отсутствии пострадавших.
В ночь на 3 марта силы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских БПЛА над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями.