Маск призвал Зеленского покинуть Украину и получить амнистию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уехать в нейтральную страну и получить амнистию, заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
Маск считает, что такое решение следует принять «в обмен на мирный переход к демократии на Украине».
Таким заявлением Маск ответил на сообщение, в котором говорится, что при завершении военных действий на Украине завершится и президентство Зеленского.
В последние недели на фоне разгоревшегося конфликта между администрациями США и Украины Маск часто высказывается относительно действий Зеленского. 2 марта Маск написал, что Зеленский вместо стремления к заключению мира выбрал потерю человеческих жизней. «Это жестоко и бесчеловечно», – заключил Маск.