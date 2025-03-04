Маск призвал Зеленского покинуть Украину и получить амнистию

В последние недели на фоне разгоревшегося конфликта между администрациями США и Украины Маск часто высказывается относительно действий Зеленского. 2 марта Маск написал, что Зеленский вместо стремления к заключению мира выбрал потерю человеческих жизней. «Это жестоко и бесчеловечно», – заключил Маск.