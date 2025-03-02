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Маск: Зеленский выбрал потерю человеческих жизней вместо мира на Украине

Бизнесмен назвал решение украинского президента жестоким и бесчеловечным
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский вместо стремления к заключению мира выбрал потерю человеческих жизней. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Более двух лет назад я говорил, что Украина должна стремиться к миру или нести множество потерь, не получая никаких выгод. Зеленский выбрал последнее. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», – указал Маск.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что стороны подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых на Украине. Переговоры сорвались в результате перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс утверждали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция, запланированная после встречи, также была отменена.

1 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским в связи с недавней перепалкой с президентом Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом. Наладить отношения с американским лидером президента Украины призвал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он уточнил, что после встречи президентов США и Украины он поговорил по телефону с обоими. В ходе телефонного разговора с украинским лидером Стармер посоветовал Зеленскому вернуться в Белый дом.

После встречи с президентом Украины Трамп указал, что Зеленский и он хотят разных вещей. В то время как президент США хочет немедленного прекращения конфликта, Зеленский хочет продолжать воевать. Когда его спросили, что Зеленский должен сделать, чтобы возобновить переговоры с США, Трамп ответил: «Он должен сказать: «Я хочу мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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