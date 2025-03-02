Маск: Зеленский выбрал потерю человеческих жизней вместо мира на Украине

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что стороны подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых на Украине. Переговоры сорвались в результате перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс утверждали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция, запланированная после встречи, также была отменена.