Маск: Зеленский выбрал потерю человеческих жизней вместо мира на Украине

Маск: Зеленский выбрал потерю человеческих жизней вместо мира на УкраинеБизнесмен назвал решение украинского президента жестоким и бесчеловечным
Президент Украины Владимир Зеленский вместо стремления к заключению мира выбрал потерю человеческих жизней. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети X.
«Более двух лет назад я говорил, что Украина должна стремиться к миру или нести множество потерь, не получая никаких выгод. Зеленский выбрал последнее. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», – указал Маск.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что стороны подпишут соглашение по добыче полезных ископаемых на Украине. Переговоры сорвались в результате перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс утверждали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. Соглашение так и не было подписано, а Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция, запланированная после встречи, также была отменена.
1 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским в связи с недавней перепалкой с президентом Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом. Наладить отношения с американским лидером президента Украины призвал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он уточнил, что после встречи президентов США и Украины он поговорил по телефону с обоими. В ходе телефонного разговора с украинским лидером Стармер посоветовал Зеленскому вернуться в Белый дом.
После встречи с президентом Украины Трамп указал, что Зеленский и он хотят разных вещей. В то время как президент США хочет немедленного прекращения конфликта, Зеленский хочет продолжать воевать. Когда его спросили, что Зеленский должен сделать, чтобы возобновить переговоры с США, Трамп ответил: «Он должен сказать: «Я хочу мира».