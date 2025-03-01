Зеленский подарил Трампу ненастоящий пояс бойца Усика

Американо-украинские переговоры 28 февраля так и не состоялись. На той же пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Лидеры европейских стран встали на сторону Зеленского, в то время как генсек НАТО Марк Рютте призвал президента Украины восстановить отношения с Трампом.