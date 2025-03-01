Зеленский подарил Трампу ненастоящий пояс бойца Усика
Президент Украины Владимир Зеленский вручил американскому коллеге Дональду Трампу ненастоящий пояс украинского тяжеловеса Александра Усика. Об этом заявил сам боец, передает украинское издание «Обозреватель».
«Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу», – сказал он.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон, где планировалась встреча с Трампом. На приветственной пресс-конференции рядом с Зеленским находился чемпионский пояс WBC с фамилией Усика.
Американо-украинские переговоры 28 февраля так и не состоялись. На той же пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Лидеры европейских стран встали на сторону Зеленского, в то время как генсек НАТО Марк Рютте призвал президента Украины восстановить отношения с Трампом.