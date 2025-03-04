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Глава МИД Японии выразил сожаление из-за запрета на въезд в Россию

Мера РФ стала ответом на продолжающиеся санкции Японии
Ведомости

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая сожалеет из-за введенного Москвой запрета на его въезд в Россию. Об этом он заявил в беседе с прессой.

Ивая отметил, что санкции Токио, реакцией на которые стал запрет России на въезд в страну для ряда граждан Японии, обусловлены ситуацией на Украине.

«Таким образом, мы не можем принять попытки возложения ответственности на Японию, и мы решительно выражаем свое неудовлетворение», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам Иваи, несмотря на сложные отношения между Москвой и Токио, для Японии важно поддерживать контакт с Россией, так как сохраняется много тем, требующих обсуждения на уровне дипведомств. В связи с этим глава японского МИД сожалеет о запрете на его въезд в Россию. В качестве приоритетного вопроса для обсуждения с РФ он назвал возобновление программ посещения четырех южных островов Курильской гряды.

3 марта МИД РФ сообщил о запрете на въезд девяти гражданам Японии, в числе которых оказались Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ и экс-посол Кунинори Мацуда. Санкции также распространились на старшего вице-президента Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэя Харе, главу офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге, президента IHI Corporation Хироси Идэ, президента Isuzu Motors Синсукэ Минами и других. Мера стала ответом на продолжающиеся санкции Японии против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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