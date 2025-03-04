Глава МИД Японии выразил сожаление из-за запрета на въезд в Россию

Глава МИД Японии выразил сожаление из-за запрета на въезд в РоссиюМера РФ стала ответом на продолжающиеся санкции Японии
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая сожалеет из-за введенного Москвой запрета на его въезд в Россию. Об этом он заявил в беседе с прессой.
Ивая отметил, что санкции Токио, реакцией на которые стал запрет России на въезд в страну для ряда граждан Японии, обусловлены ситуацией на Украине.
«Таким образом, мы не можем принять попытки возложения ответственности на Японию, и мы решительно выражаем свое неудовлетворение», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
По словам Иваи, несмотря на сложные отношения между Москвой и Токио, для Японии важно поддерживать контакт с Россией, так как сохраняется много тем, требующих обсуждения на уровне дипведомств. В связи с этим глава японского МИД сожалеет о запрете на его въезд в Россию. В качестве приоритетного вопроса для обсуждения с РФ он назвал возобновление программ посещения четырех южных островов Курильской гряды.
3 марта МИД РФ сообщил о запрете на въезд девяти гражданам Японии, в числе которых оказались Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ и экс-посол Кунинори Мацуда. Санкции также распространились на старшего вице-президента Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэя Харе, главу офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге, президента IHI Corporation Хироси Идэ, президента Isuzu Motors Синсукэ Минами и других. Мера стала ответом на продолжающиеся санкции Японии против России.