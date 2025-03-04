Глава МИД Японии выразил сожаление из-за запрета на въезд в Россию

По словам Иваи, несмотря на сложные отношения между Москвой и Токио, для Японии важно поддерживать контакт с Россией, так как сохраняется много тем, требующих обсуждения на уровне дипведомств. В связи с этим глава японского МИД сожалеет о запрете на его въезд в Россию. В качестве приоритетного вопроса для обсуждения с РФ он назвал возобновление программ посещения четырех южных островов Курильской гряды.