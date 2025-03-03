Россия запретила въезд главе МИД Японии и еще восьми ее гражданам

Россия запретила въезд главе МИД Японии и еще восьми ее гражданамМера стала ответной на санкционную политику страны против РФ
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии, среди которых министр иностранных дел Такэси Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ и бывший посол Кунинори Мацуда, говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.
Также ограничения касаются старшего вице-президента Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэя Харе, главы офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге, президента IHI Corporation Хироси Идэ, президента Isuzu Motors Синсукэ Минами и других. Мера является ответом на продолжающиеся санкции Японии против России.
JICA на Украине участвует в программе экстренного восстановления. Корпорация IHI заявляла о планах участвовать в восстановлении поврежденных дорог и мостов Украины, ISUZU собиралась обеспечить поставки грузовиков для таких работ. Prodrone запустила проект для обнаружения наземных мин с помощью дронов, Cyberdyne выиграла тендер на поставки роботизированных костюмов для оказания помощи в восстановлении в рамках программ JICA.
10 января правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России. Под ограничения, в частности, попали Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат, КБ «Турбина», Всероссийский научно-исследовательский «Институт радиотехники», Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», Марийский машиностроительный завод, входящее в концерн «Алмаз-Антей» предприятие «Гранит», Климовский специализированный патронный завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, Институт радионавигации и времени, а также другие компании. Под санкции попали ЦМРБанк, «РФК банк» и «Тимер банк».
Санкции также направлены против гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, главы «ПСВ технологии» Сергея Петрова, вице-президента «ЦМР банка» Дмитрия Никулина, гендиректора логистической компании Novelco Григория Григорьева, главы «Электромашин» Игоря Афанасьева, гендиректора «Тесткомплекта» Руслана Булатова, главы завода им. В. А. Дегтярева Андрея Казазаева, руководителя Нижегородского машиностроительного завода Василия Шупранова, названных владельцем «Рафорта» Рафаэля Газаряна, владельцем «Технологии» Алексея Буднева.