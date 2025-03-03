Россия запретила въезд главе МИД Японии и еще восьми ее гражданам

10 января правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России. Под ограничения, в частности, попали Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат, КБ «Турбина», Всероссийский научно-исследовательский «Институт радиотехники», Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», Марийский машиностроительный завод, входящее в концерн «Алмаз-Антей» предприятие «Гранит», Климовский специализированный патронный завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, Институт радионавигации и времени, а также другие компании. Под санкции попали ЦМРБанк, «РФК банк» и «Тимер банк».