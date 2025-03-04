Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Вэнс: Украина должна сесть за стол переговоров

Он подчеркнул, что Украина, США и ЕС не могут продолжать конфликт бесконечно
Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости для Украины вернуться за стол переговоров, подчеркнув что ни США, ни Европа, ни Украина не в состоянии вести этот конфликт без конца.

«Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой страной. Мы считаем, что украинские военные сражались очень храбро, но мы находимся в ситуации, когда ни Европа, ни США, ни Украина не могут бесконечно продолжать эту войну», – сказал Вэнс журналистам на Капитолийском холме.

Вэнс подчеркнул, что важно, чтобы все стороны сели за стол переговоров. «Президент пытается передать очень четкий сигнал: украинцы должны прийти к столу переговоров и начать обсуждение сделки по полезным ископаемым с президентом Трампом», – добавил он.

Вэнс считает, что Киев должен перейти от публичных заявлений к конкретным действиям в закрытом формате с США.

«Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке обратились к нам и сказали: вот, что нам нужно, вот, чего мы хотим, вот, как мы собираемся участвовать в процессе завершения этого конфликта», – сказал он.

Вице-президент также выразил уверенность в том, что сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам все еще может быть заключена.

«Безусловно, я верю в эту сделку и думаю, что президент по-прежнему привержен соглашению по полезным ископаемым. Мы слышали некоторые позитивные сигналы, но, конечно, пока не получили подписи наших украинских друзей», – сказал Вэнс.

28 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. Встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных