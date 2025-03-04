Вэнс: Украина должна сесть за стол переговоров

Вэнс: Украина должна сесть за стол переговоровОн подчеркнул, что Украина, США и ЕС не могут продолжать конфликт бесконечно
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости для Украины вернуться за стол переговоров, подчеркнув что ни США, ни Европа, ни Украина не в состоянии вести этот конфликт без конца.
«Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой страной. Мы считаем, что украинские военные сражались очень храбро, но мы находимся в ситуации, когда ни Европа, ни США, ни Украина не могут бесконечно продолжать эту войну», – сказал Вэнс журналистам на Капитолийском холме.
Вэнс подчеркнул, что важно, чтобы все стороны сели за стол переговоров. «Президент пытается передать очень четкий сигнал: украинцы должны прийти к столу переговоров и начать обсуждение сделки по полезным ископаемым с президентом Трампом», – добавил он.
Вэнс считает, что Киев должен перейти от публичных заявлений к конкретным действиям в закрытом формате с США.
«Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке обратились к нам и сказали: вот, что нам нужно, вот, чего мы хотим, вот, как мы собираемся участвовать в процессе завершения этого конфликта», – сказал он.
Вице-президент также выразил уверенность в том, что сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам все еще может быть заключена.
«Безусловно, я верю в эту сделку и думаю, что президент по-прежнему привержен соглашению по полезным ископаемым. Мы слышали некоторые позитивные сигналы, но, конечно, пока не получили подписи наших украинских друзей», – сказал Вэнс.
28 февраля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме для обсуждения деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. Встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.