Басанский назначен заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока

Басанский родом из Магаданской области, где начинал работу на золотодобывающих предприятиях своего отца в качестве подземного горнорабочего. В 2015–2021 гг. был зампредом Магаданской гордумы, затем избрался по 116-му одномандатному округу в Госдуму.