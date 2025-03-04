Басанский назначен заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока
Экс-депутат Госдумы Антон Басанский назначен статс-секретарем – заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Соответствующий указ, опубликованный на сайте официального опубликования правовых актов, был подписан главой правительства Михаилом Мишустиным.
Басанский родом из Магаданской области, где начинал работу на золотодобывающих предприятиях своего отца в качестве подземного горнорабочего. В 2015–2021 гг. был зампредом Магаданской гордумы, затем избрался по 116-му одномандатному округу в Госдуму.
До конца прошлого года должность заместителя министра ведомства по развитию Дальнего Востока и Арктики занимал работавший в министерстве с 2016 г. Павел Волков, который покинул пост по собственному желанию.