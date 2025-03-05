Лукашенко: Пригожин рвался к ядерной кнопке
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «рвался к ядерной кнопке», на Западе не исключали, что он может захватить ядерное оружие, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, опубликованном на YouTube-канале агентства «БелТА».
«Когда уже процесс начался, я это тоже почувствовал – то, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Вот за это меня непублично благодарили», – сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что изначально не предполагал, что Пригожин «может дойти до такого безумства». По мнению президента Белоруссии, он должен был понимать, что «его просто не только россияне, но и те же американцы, англичане уничтожат, они не дадут ему прорваться к ядерному оружию», но не осознавал этого.
Белорусский лидер рассказал, что был готов направить на защиту Москвы самые боеспособные силы республики, и сказал об этом в разговоре с Пригожиным. По словам Лукашенко, он также убедил Пригожина в том, что «он не добьется своих целей», и пообещал ему попросить президента России Владимира Путина о закрытии уголовного дела против мятежников. Президент Белоруссии пообещал расквартировать членов ЧВК в республике, и, когда Пригожин согласился, «разместил там больше 1000, может, около 2000 человек».
23 июня 2023 г. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (по ст. 279 УК РФ). Это произошло после того, как основатель ЧВК обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям компании. В Минобороны опровергли сообщение, назвав его провокацией. После этого Пригожин с бойцами компании отправился из зоны спецоперации в сторону Москвы. 24 июня «Вагнер» установил контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и блокировал город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км. В Москве, Подмосковье и Воронежской области вводился режим контртеррористической операции (КТО).
Путин, выступая с обращением в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер», назвал происходящее «отступничеством от своего народа, от боевых товарищей», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Вечером 24 июня 2023 г. после переговоров с Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. 26 июня Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня того же года уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено.