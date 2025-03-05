Лукашенко: Пригожин рвался к ядерной кнопке

Белорусский лидер рассказал, что был готов направить на защиту Москвы самые боеспособные силы республики, и сказал об этом в разговоре с Пригожиным. По словам Лукашенко, он также убедил Пригожина в том, что «он не добьется своих целей», и пообещал ему попросить президента России Владимира Путина о закрытии уголовного дела против мятежников. Президент Белоруссии пообещал расквартировать членов ЧВК в республике, и, когда Пригожин согласился, «разместил там больше 1000, может, около 2000 человек».