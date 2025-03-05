В Кремле одобрили послание Зеленского о переговорах

Президент США Дональд Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание к мирным переговорам. Киев также предложил подписать соглашение по ископаемым в любое удобное время. Трамп отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.