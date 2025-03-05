В Кремле одобрили послание Зеленского о переговорах
В Кремле положительно оценивают письмо президента Украины Владимира Зеленского о готовности сесть за переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что в этом вопросе остаются правовые нюансы.
«Вопрос – с кем сесть? Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», – заявил представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил желание к мирным переговорам. Киев также предложил подписать соглашение по ископаемым в любое удобное время. Трамп отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не достаточно благодарна за оказанную помощь.