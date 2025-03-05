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Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в 2025 году

Ведомости

Обновленную концепцию миграционной политики необходимо принять уже в 2025 г., заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Путин заявил, что МВД совместно с другими профильными службами необходимо изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации иностранцев. Это нововведение и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, сказал глава госудаоства.

Российский лидер также подчеркнул, что в России необходимо развивать механизмы поддержки иностранцев, которые хотят жить и работать в России, а также разделяют российские традиционные ценности. Особенно если они имеют образование и «нужны» экономике.

30 октября 2024 г. глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев представил общественно-экспертный доклад «Миграционная политика и национальные цели развития России». Его цель – сформировать контуры для обновленной концепции государственной миграционной политики РФ. Текущий документ, утвержденный в 2018 г., прекратит свое действие в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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