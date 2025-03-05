Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в 2025 году
Обновленную концепцию миграционной политики необходимо принять уже в 2025 г., заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Путин заявил, что МВД совместно с другими профильными службами необходимо изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации иностранцев. Это нововведение и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, сказал глава госудаоства.
Российский лидер также подчеркнул, что в России необходимо развивать механизмы поддержки иностранцев, которые хотят жить и работать в России, а также разделяют российские традиционные ценности. Особенно если они имеют образование и «нужны» экономике.
30 октября 2024 г. глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев представил общественно-экспертный доклад «Миграционная политика и национальные цели развития России». Его цель – сформировать контуры для обновленной концепции государственной миграционной политики РФ. Текущий документ, утвержденный в 2018 г., прекратит свое действие в 2025 г.