Какой в СПЧ видят обновленную миграционную политику

Какой в СПЧ видят обновленную миграционную политикуЧлены совета хотят выдворять мигрантов с наркозависимостью и сделать школы для детей-иностранцев платными
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев представил общественно-экспертный доклад «Миграционная политика и национальные цели развития России».
Его цель – сформировать контуры для обновленной Концепции государственной миграционной политики РФ. Текущий документ, утвержденный в 2018 г., прекратит свое действие в 2025 г.
Здравоохранение
По словам Фадеева, до сих пор неизвестно соотношение бюджетных расходов на социальное обеспечение трудовых мигрантов и членов их семей (включая медицину) с теми доходами, которые получают бюджеты разных уровней от их деятельности. «Этих расчетов нет, и мы призываем их сделать», – заявил он.
Расходы на трудового мигранта суммируются с тратами на медобслуживание членов их семей, которые, как правило, не заняты в легальной экономике, отмечается в докладе. В связи с этим нужно изменить требования к медицинскому страхованию прибывающих трудовых мигрантов и членов их семей. «Более радикальный вариант – запретить трудовым мигрантам привозить с собой членов семей, не имеющих гарантий трудоустройства», – говорится в документе.
Фадеев в том числе предложил обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год. «Работодатель пусть сам решает, за свой счет он будет заключать такой договор или он будет добиваться этого от работника, который прибыл в нашу страну на работу», – добавил он. Без повышения ответственности работодателя не удастся добиться решения миграционной проблемы, отметил Фадеев.
В докладе также говорится о необходимости утвердить стандарт медицинской страховки мигранта, определив, какие именно виды медицинских услуг он должен включать. «Члены семей мигрантов могут въехать в страну на длительный срок – также при условии наличия медицинской страховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя», – говорится в докладе.
По мнению авторов доклада, необходимо утвердить стандарт вакцинации трудовых мигрантов и членов их семей от социально значимых инфекций. Он при этом не должен предполагать расходов госбюджета. Кроме этого предлагается обязать иностранных граждан предоставлять справки из наркологического диспансера в стране исхода (то есть там, откуда они приехали). Предоставление поддельных медицинских документов должно быть основанием для высылки иностранца из России или для запрета на въезд, следует из доклада.
В СПЧ также предлагают выдворять из России мигрантов с диагностированной наркотической зависимостью или отказывать таким людям во въезде в страну. При выявлении у иностранцев, работающих в России, признаков наркотической зависимости врачи должны в обязательном порядке уведомлять об этом Министерство внутренних дел.
Образование
Члены СПЧ предлагают установить требование об обязательном тестировании на знание русского языка до зачисления в школы для детей иностранных граждан, а также тех, кто недавно получил российское гражданство. По словам Фадеева, детей, не владющих русским языком, насчитывается как минимум несколько десятков тысяч. Те из них, кто не выдержал тестирование, должны пройти краткосрочные курсы по изучению русского языка как иностранного, сказано в докладе.
Одна из возможных мер для родителей-иностранцев, которые не смогли обеспечить подготовку детей к школе, – привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, говорится там же. Если же родители детей с миграционной историей систематически препятствуют их посещению школы, СПЧ предлагает ввести механизм пересмотра решений о предоставлении им российского гражданства, вида на жительство, разрешения на временное пребывание вплоть до выдворения такой семьи из РФ.
Наряду с тезисами о сохранении доступности детских садов и школ для детей мигрантов (доступность рассматривается как «критически важный фактор их адаптации») в докладе предлагаются прямо противоположные инициативы. В частности, предлагается рассмотреть вопрос о введении обучения на коммерческой основе для детей иностранцев.
Рынок труда
Препятствием для роста доли официальной занятости мигрантов служат ряд норм действующего законодательства, отмечается в докладе. В частности, при заключении трудового договора сроком менее полугода, например, в сферах строительства и сельского хозяйства, размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для трудового мигранта составляет 30%. Это, по мнению авторов доклада, становится стимулом к развитию теневой занятости.
Иностранные работники находятся в положении, при котором пенсионные отчисления в Социальный фонд России не дают им права на получение пенсии по старости в РФ, либо в стране исхода. Право получать пенсию возникает при наличии стажа в 15 лет и при выработке не менее чем 28 баллов (один балл – год работы при минимальном размере оплаты труда). Аналогичная ситуация складывается с правом на медицинское страхование, сказано в докладе.
При этом в СПЧ, как следует из документа, приоритет отдают созданию национальной системы рекрутинга граждан из российских регионов. Привлечение иностранной рабочей силы должно быть возможно только после того, как работодатель примет меры по поиску работников внутри страны (например, обратится в службу по подбору персонала), отмечается в докладе.
Общественная безопасность
Одной из мер борьбы с этническими анклавами в России могут быть запреты на регистрацию иностранцев в отдельных муниципальных образованиях, следует доклада. По мнению авторов доклада, правом вводить такие решения следует наделить органы власти субъектов.
«Ограничения по месту жительства не вызывают симпатии с точки зрения прав человека. Но проблема анклавов должна быть решена», – заявил Фадеев.
После утверждения новой Концепции государственной миграционной политики, нужно скорректировать положения Госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, сказано в докладе СПЧ. Она должна перестать быть коррупционным путем получения гражданства РФ трудовыми мигрантами, а стать реальным механизмом поддержки соотечественников, проживающих в странах Прибалтики и Западной Европы, и подвергающихся «проявлениям русофобии», резюмируется в нем.
На 1 октября в России находилось более 740 000 иностранных граждан, не имевших законных оснований для пребывания, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев 30 октября на заседании коллегии министерства, посвященной теме миграции. По его словам, с начала года их количество выросло почти на 40%.