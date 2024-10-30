Какой в СПЧ видят обновленную миграционную политику

Фадеев в том числе предложил обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год. «Работодатель пусть сам решает, за свой счет он будет заключать такой договор или он будет добиваться этого от работника, который прибыл в нашу страну на работу», – добавил он. Без повышения ответственности работодателя не удастся добиться решения миграционной проблемы, отметил Фадеев.