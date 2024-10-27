Помещать нелегальных мигрантов в центры временного содержания сможет ФСБ

Помещать нелегальных мигрантов в центры временного содержания сможет ФСБПри этом МВД предлагает дать ожидающим выдворения из РФ право попросить уведомить об их местонахождении родственников
Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Погранслужбы смогут помещать иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, в центры временного содержания. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного МВД России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что он вступит в силу с 5 февраля 2025 г.
Изменения предлагается внести в правила содержания иностранцев и лиц без гражданства в специальных учреждениях МВД России или его территориального органа. В центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГи) они попадают при нарушении миграционного законодательства в ожидании принудительного административного выдворения из России, депортации или реадмиссии (возвращение в страну постоянного проживания лиц, которые незаконно находятся на территории другого государства).
Согласно предлагаемым поправкам, расширится список должностных лиц, на основании решения которых иностранных граждан будут помещать в центры временного содержания. В новый список войдут главы ФСБ и Погранслужбы, а также их заместители. В нем также останутся министр внутренних дел РФ, начальник территориального органа МВД, их заместители. Также размещать иностранцев в ЦВСИГах будут на основании постановления судьи. В пояснительной записке к проекту сказано, что во всех случаях, за исключением тех, когда иностранец помещен в ЦВСИГ по решению суда, он должен там находиться не более 48 часов.
Миграционная политика ужесточается
Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. Другой закон, подписанный президентом, разрешает МВД высылать мигрантов из России без решения суда.
В правила содержания в ЦВСИГах предлагается внести возможность помещенного туда иностранного гражданина попросить сотрудников МВД уведомить о месте его нахождения родственников, администрацию по месту его работы или учебы, защитника, дипломатическое представительство или консульство. Согласно действующему п. 4 ст. 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», задача уведомлять диппредставительство или консульство об административном выдворении иностранного гражданина за пределы РФ возложена на Министерство иностранных дел РФ.
В том случае, если иностранец, помещенный в ЦВСИГ, является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица в России, сотрудники территориального органа МВД будут уведомлять о месте его нахождения органы опеки и попечительства. На них же возложена функция по обязательному информированию родителей или законных представителей несовершеннолетнего иностранца, которого поместили в ЦВСИГ, следует из текста проекта.
По мнению юриста Бахрома Исмаилова, в данном проекте МВД хочет распространить на задержанных за административные правонарушения иностранных граждан нормы, которые действуют в отношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Речь идет об уведомлении родственников, информировании консульства о возбуждении уголовного дела и т. д., пояснил он. Исмаилов при этом выразил уверенность в том, что в плане своевременного информирования представителей несовершеннолетних проблем не возникнет.
Сейчас наказание в виде административного выдворения назначается судом или должностными лицами Погранслужбы, если правонарушение совершено при въезде в РФ, согласно ст. 3.10 (административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства) Кодекса об административных правонарушениях.
Есть два вида выдворений – принудительные и контролируемые. Они отличаются друг от друга тем, что в случае принудительного выдворения иностранца помещают в ЦВСИГ, а при контролируемом мигрант выезжает из страны самостоятельно. Для того чтобы улучшить контроль за самостоятельным выездом, МВД также разработало отдельный проект приказа, позволяющий сотрудникам внутренних органов дистанционно отслеживать маршрут иностранцев до пункта пропуска через государственную границу РФ с помощью специальных технических средств.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой уточнить, с чем связана необходимость расширения перечня ведомств, которые могут помещать иностранцев в ЦВСИГи.