Помещать нелегальных мигрантов в центры временного содержания сможет ФСБ

Согласно предлагаемым поправкам, расширится список должностных лиц, на основании решения которых иностранных граждан будут помещать в центры временного содержания. В новый список войдут главы ФСБ и Погранслужбы, а также их заместители. В нем также останутся министр внутренних дел РФ, начальник территориального органа МВД, их заместители. Также размещать иностранцев в ЦВСИГах будут на основании постановления судьи. В пояснительной записке к проекту сказано, что во всех случаях, за исключением тех, когда иностранец помещен в ЦВСИГ по решению суда, он должен там находиться не более 48 часов.