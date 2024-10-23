Нелегальных мигрантов проводят до границы

Что такое режим высылки

Режим высылки – это правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и из-за совершения преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ. По оценкам МВД, в России находится 630 000 нелегальных мигрантов, писал 29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника со встречи членов правительственной комиссии по миграционной политике в августе.