Нелегальных мигрантов проводят до границы

Нелегальных мигрантов проводят до границыСотрудники МВД смогут дистанционно отслеживать их маршрут
Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) получат право дистанционно контролировать маршрут до государственной границы контролируемых лиц, т. е. иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Такая мера будет применяться для тех, кто должен покинуть страну самостоятельно. Это следует из проекта приказа МВД России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что он вступит в силу с 5 февраля 2025 г.
Разработанный министерством документ определяет порядок работы МВД и его территориальных органов при применении режима высылки.
Иностранец, который должен самостоятельно выехать за пределы РФ, будет обязан согласовать свой маршрут следования до пункта пропуска через госграницу с органом МВД по месту фактического пребывания, следует из документа. Если маршрут меняется, об этом также надо будет уведомить сотрудников МВД.
Информация о дате, месте и маршруте выезда иностранца из России будет вноситься в государственную информационную систему миграционного учета.
В документе отмечается, что сотрудники подразделения по вопросам миграции региональных органов МВД, а также начальник территориального органа или его заместитель вправе будут использовать информационные системы и технические средства для дистанционного контроля за перемещением иностранца и соблюдением им согласованного маршрута до границы.
Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. Другой закон, подписанный президентом, разрешает МВД высылать мигрантов из России без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.
Число иностранцев, которые при решении суда или другого компетентного органа о самостоятельном выезде за пределы территории России фактически остаются в стране, невелико, сказал «Ведомостям» член совета при президенте по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох. Точных цифр он назвать не смог.
Волох предположил, что маршрут контролируемых лиц сотрудники МВД смогут отслеживать по геолокации. По его мнению, в отдельных случаях это может потребовать закупки территориальными органами МВД дополнительного оборудования.
Что такое режим высылки
Режим высылки – это правовой режим, касающийся нелегальных мигрантов. Его могут ввести как с истечением срока временного пребывания в России, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и из-за совершения преступления. Иностранного гражданина, на которого распространяется режим высылки, внесут в реестр контролируемых лиц. Режим будет прекращаться после его выезда из РФ. По оценкам МВД, в России находится 630 000 нелегальных мигрантов, писал 29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника со встречи членов правительственной комиссии по миграционной политике в августе.
Он считает, что действующий штат терорганов министерства способен справиться с задачей по контролю маршрута самостоятельно выезжающих иностранцев. При этом Волох напомнил о том, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев публично рассказывал о дефиците сотрудников. В мае глава МВД заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, ведомству не хватает 152 000 человек. Например, в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, в Туле – 23%.
Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов, в свою очередь, считает, что механизм дистанционного контроля вряд ли будет работать на практике. Более действенной мерой, по его мнению, окажется запрет на использование банковских счетов, предусмотренный в утвержденном в августе законе. Таким образом, нелегальным мигрантам станет сложнее переводить деньги на родину, хотя и это ограничение можно обойти, попросив сделать это знакомых, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в МВД о том, потребуются ли для предлагаемых нововведений дополнительные технические средства и возрастет ли нагрузка на действующих сотрудников в условиях дефицита кадров в ведомстве.