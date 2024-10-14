Минтруд предлагает реформировать действующую систему привлечения мигрантов

Минтруд предлагает реформировать действующую систему привлечения мигрантовРешением может стать механизм оргнабора, считает министр труда Антон Котяков
Патент на работу для иностранцев как инструмент привлечения мигрантов сыграл свою роль и сегодня этот институт нуждается в корректировке, заявил в интервью «Ведомостям» министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Необходимо строить цивилизованную модель задействования иностранной рабочей силы: Минтруд совместно с МВД вырабатывает варианты, как настроить новую систему, добавил министр.
«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства – это неправильно», – считает министр. В действующей модели есть определенные риски и для бизнеса. Несмотря на то что работодатели несут затраты по обучению мигрантов, проведению медицинского обследования, они не получают гарантии, что работник выполнит договоренности и не уйдет на другое место работы, пояснил Котяков. Например, сфера услуг оттягивает мигрантов из таких отраслей, как стройка, обрабатывающая промышленность, указал он.