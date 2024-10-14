Минтруд предлагает реформировать действующую систему привлечения мигрантов

«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства – это неправильно», – считает министр. В действующей модели есть определенные риски и для бизнеса. Несмотря на то что работодатели несут затраты по обучению мигрантов, проведению медицинского обследования, они не получают гарантии, что работник выполнит договоренности и не уйдет на другое место работы, пояснил Котяков. Например, сфера услуг оттягивает мигрантов из таких отраслей, как стройка, обрабатывающая промышленность, указал он.