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Минтруд предлагает реформировать действующую систему привлечения мигрантов

Решением может стать механизм оргнабора, считает министр труда Антон Котяков
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Патент на работу для иностранцев как инструмент привлечения мигрантов сыграл свою роль и сегодня этот институт нуждается в корректировке, заявил в интервью «Ведомостям» министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Необходимо строить цивилизованную модель задействования иностранной рабочей силы: Минтруд совместно с МВД вырабатывает варианты, как настроить новую систему, добавил министр.

«Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства – это неправильно», – считает министр. В действующей модели есть определенные риски и для бизнеса. Несмотря на то что работодатели несут затраты по обучению мигрантов, проведению медицинского обследования, они не получают гарантии, что работник выполнит договоренности и не уйдет на другое место работы, пояснил Котяков. Например, сфера услуг оттягивает мигрантов из таких отраслей, как стройка, обрабатывающая промышленность, указал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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