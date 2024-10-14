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Антон Котяков: «Самозанятость оттягивает граждан из привычных трудовых отношений»

Министр труда о новых формах занятости, дефиците кадров и способах его замещения
Анастасия Бойко
Министр труда Антон Котяков/ Максим Стулов / Ведомости

Рынок труда проходит мощную трансформацию вместе с экономикой – происходит переток кадров между специальностями, отраслями, регионами и формами занятости. Власти стараются поспевать за изменениями: меняют трудовое законодательство, выстраивают новые приоритеты в системе образования, обсуждают форматы привлечения мигрантов. Один из самых сложных вопросов на повестке – поиск баланса в регулировании цифровых платформ, которые стали для россиян важным источником заработка. Помимо позитивных изменений, например обеления рынка частных услуг, у института самозанятости есть много рисков – они связаны с формированием будущей пенсии работников и уходом бизнеса от налогов, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Для решения этих вопросов власти сейчас активно разрабатывают новые механизмы регулирования.

В интервью «Ведомостям» министр рассказал о дискуссии вокруг платформенной занятости, новом нацпроекте «Кадры», перспективах рынка, а также поделился мнением о будущем нынешних студентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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