Антон Котяков: «Самозанятость оттягивает граждан из привычных трудовых отношений»

Рынок труда проходит мощную трансформацию вместе с экономикой – происходит переток кадров между специальностями, отраслями, регионами и формами занятости. Власти стараются поспевать за изменениями: меняют трудовое законодательство, выстраивают новые приоритеты в системе образования, обсуждают форматы привлечения мигрантов. Один из самых сложных вопросов на повестке – поиск баланса в регулировании цифровых платформ, которые стали для россиян важным источником заработка. Помимо позитивных изменений, например обеления рынка частных услуг, у института самозанятости есть много рисков – они связаны с формированием будущей пенсии работников и уходом бизнеса от налогов, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Для решения этих вопросов власти сейчас активно разрабатывают новые механизмы регулирования.