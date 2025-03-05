Колокольцев: число досмотровых мероприятий в приграничных регионах выросло
С 2022 г. количество досмотровых мероприятий выросло в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
С 2022 г. в указанных регионах сотрудники полиции проверили около 3 млн граждан и почти 2,5 млн транспортных средств. В ходе досмотровых мероприятий изъято 183 000 боеприпасов и 80 кг взрывчатых веществ.
По словам главы МВД РФ, в Курской области увеличена плотность нарядов полиции, работающих в общественных местах. Совместно с ФСБ и Росгвардией в приграничных районах действуют 36 таких мобильных групп. Принимаются меры по пресечению хищения имущества, оставленного жителями в домах.
5 марта президент РФ Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД. В ходе заседания участники оценили результаты работы за 2024 г. Путин отметил профессионализм работников в сложных условиях. Глава страны выслушал доклад Колокольцева.