Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
Президент РФ Владимир Путин 5 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что заседание коллегии МВД – важное ежегодное мероприятие. Ожидается, что в ходе заседания Путин выслушает доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Пресс-секретарь президента рассказал, что на повестке дня президента Путина также совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где участники обсудят меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С докладом о предпринятых мерах в соответствии с поручениями главы государства выступит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Ожидается, что с докладами также выступят глава Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и глава исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, в ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы.
2 марта журналист Павел Зарубин сообщал о планах Путина принять участие в заседании коллегии МВД России и провести совещание с членами правительства.
Предыдущее расширенное заседание коллегии МВД состоялось в апреле 2024 г. В ходе заседания Путин обозначил ключевые приоритеты работы МВД. Среди необходимых приоритетов в работе МВД были обозначены обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также нейтрализация организованной преступности.