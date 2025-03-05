Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Пресс-секретарь президента рассказал, что на повестке дня президента Путина также совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где участники обсудят меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С докладом о предпринятых мерах в соответствии с поручениями главы государства выступит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Ожидается, что с докладами также выступят глава Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и глава исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, в ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы.