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Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 5 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что заседание коллегии МВД – важное ежегодное мероприятие. Ожидается, что в ходе заседания Путин выслушает доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Пресс-секретарь президента рассказал, что на повестке дня президента Путина также совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где участники обсудят меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С докладом о предпринятых мерах в соответствии с поручениями главы государства выступит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Ожидается, что с докладами также выступят глава Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор Игорь Краснов и глава исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, в ходе заседания будут рассмотрены текущие вопросы.

2 марта журналист Павел Зарубин сообщал о планах Путина принять участие в заседании коллегии МВД России и провести совещание с членами правительства.

Предыдущее расширенное заседание коллегии МВД состоялось в апреле 2024 г. В ходе заседания Путин обозначил ключевые приоритеты работы МВД. Среди необходимых приоритетов в работе МВД были обозначены обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также нейтрализация организованной преступности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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