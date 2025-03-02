Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД России

27 февраля 2025 г. Роструд напомнил, что сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 г. не будет. 8 марта в этом году выпало на субботу. В правительстве решили перенести праздничный выходной на пятницу, 13 июня. Это позволит продлить отдых по случаю Дня России.