Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД России и проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Путин также встретится с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Кроме того, ожидается, что 8 марта глава государства поздравит россиянок с Международным женским днем.
8 марта 2024 г. Путин подписал указ о помиловании 52 ранее осужденных женщин. В первую очередь были помилованы мамы несовершеннолетних детей, беременные женщины и россиянки, чьи родственники участвуют в спецоперации на Украине. В обращении по случаю Международного женского дня президент РФ упомянул женщин, находящихся в зоне боевых действий. По его мнению, они доказывают неодолимую силу женского сердца.
27 февраля 2025 г. Роструд напомнил, что сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 г. не будет. 8 марта в этом году выпало на субботу. В правительстве решили перенести праздничный выходной на пятницу, 13 июня. Это позволит продлить отдых по случаю Дня России.