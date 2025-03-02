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Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД России

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД России и проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин также встретится с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Кроме того, ожидается, что 8 марта глава государства поздравит россиянок с Международным женским днем.

8 марта 2024 г. Путин подписал указ о помиловании 52 ранее осужденных женщин. В первую очередь были помилованы мамы несовершеннолетних детей, беременные женщины и россиянки, чьи родственники участвуют в спецоперации на Украине. В обращении по случаю Международного женского дня президент РФ упомянул женщин, находящихся в зоне боевых действий. По его мнению, они доказывают неодолимую силу женского сердца.

27 февраля 2025 г. Роструд напомнил, что сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 г. не будет. 8 марта в этом году выпало на субботу. В правительстве решили перенести праздничный выходной на пятницу, 13 июня. Это позволит продлить отдых по случаю Дня России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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