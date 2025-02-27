Роструд напомнил о переносе праздничного выходного с 8 марта на 13 июня
Сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 г. не будет. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.
8 марта в этот раз выпало на субботу. Поэтому праздничный выходной в правительстве решили перенести на пятницу, 13 июня. Это позволит продлить отдых по случаю Дня России.
«При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час», – пояснили в Роструде.
Праздничный с 23 февраля, выпавшего на воскресенье, тоже был перенесен – на четверг, 8 мая.
Таким образом, ближайшая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае. С 1 по 4 мая россиян ждет первый блок выходных, а затем с 8 по 11 мая – второй. В июне будет четыре выходных дня подряд – с 12 по 15 число.
В Крыму в 2025 г. ввели четыре дополнительных выходных дня, связанных с религиозными праздниками. Глава республики Сергей Аксенов рассказывал, что 31 марта жители отдохнут в честь Ураза-байрама, 21 апреля отметят Пасху, 6 июня отпразднуют Курбан-байрам. А 9 июня в Крыму будет выходной в честь Дня Святой Троицы.