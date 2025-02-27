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Роструд напомнил о переносе праздничного выходного с 8 марта на 13 июня

Ведомости

Сокращенной рабочей недели на Международный женский день в 2025 г. не будет. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.

8 марта в этот раз выпало на субботу. Поэтому праздничный выходной в правительстве решили перенести на пятницу, 13 июня. Это позволит продлить отдых по случаю Дня России.

«При этом 7 марта является предпраздничным рабочим днем, а значит, его продолжительность сокращается на один час», – пояснили в Роструде.

Праздничный с 23 февраля, выпавшего на воскресенье, тоже был перенесен – на четверг, 8 мая.

Таким образом, ближайшая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае. С 1 по 4 мая россиян ждет первый блок выходных, а затем с 8 по 11 мая – второй. В июне будет четыре выходных дня подряд – с 12 по 15 число.

В Крыму в 2025 г. ввели четыре дополнительных выходных дня, связанных с религиозными праздниками. Глава республики Сергей Аксенов рассказывал, что 31 марта жители отдохнут в честь Ураза-байрама, 21 апреля отметят Пасху, 6 июня отпразднуют Курбан-байрам. А 9 июня в Крыму будет выходной в честь Дня Святой Троицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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