Комитет ГД одобрил проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект об исполнении решения о призыве в армию в течение года, следует из карточки законопроекта в думской базе.
Автором инициативы 13 февраля выступила группа депутатов «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и председателем комиссии по противодействию коррупции Василием Пискаревым. Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение года. Документ одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом. Изменения вносятся в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе». Дума может рассмотреть этот проект в первом чтении 18 марта.
Также 13 февраля в Думу был внесен и другой законопроект об увеличении штрафов за неуведомление военкомата о переезде. Так, предлагается поднять планку наказания при несообщении призывником о смене места жительства с 1000–5000 руб. до 10 000–20 000 руб.
Ранее «Ведомости» писали об этих инициативах. Так, предложенные изменения закрывают лазейки для уклонения от военной службы, когда призывник любыми способами пытается не попасть в военкомат при получении повестки, а в следующие периоды рассчитывает, что о нем забудут до наступления максимального призывного возраста в 30 лет, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. Если у призывника есть основания для освобождения от военной службы или действующая отсрочка, то эти поправки его не коснутся.
При этом в 2024 г. в Москве решения о призыве, принятые в весеннюю кампанию, уже не отменялись: осенью жителей города отправляли в армию по ним же, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. Если предложенную депутатом инициативу примут, то такую практику распространят на всю страну, пояснил он.