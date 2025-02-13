В Госдуму внесли проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года
В Госдуму внесены два законопроекта о призыве на военную службу: об увеличении штрафов при неуведомлении военкомата о смене места жительства и о продлении срока призыва на год при его неисполнении. Соответствующие изменения опубликованы в думской базе.
Авторами обеих инициатив выступила группа депутатов «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и председателем комиссии по противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроектом об увеличении штрафов предлагается поднять планку наказания при несообщении призывником о смене места жительства с 1000 – 5000 руб. до 10 000 – 20 000 руб.
По данным Минобороны в 2023 г. к административной ответственности по 21.5 КоАП (о нарушении правил воинского учета) по различным основаниям были привлечены более 47 000 человек. Из них получили предупреждение около 18 300 человек, наложены административные штрафы более чем на 28 700 человек. Депутаты подчеркивают, что в основном штрафы накладывались из-за несообщения о смене места жительства. По словам авторов инициативы, установленный в настоящий момент размер штрафа является незначительным, «он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан». Картаполов в разговоре с «Ведомостями» ранее сообщал, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут измениться.
Другой законопроект направлен на изменения сроков призыва. Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение года, следует из поправок. Документ одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом, указано в документах. В законопроекте также предлагается создать одну призывную комиссию в городах федерального значения, а также сразу для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Изменения вносятся в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Ранее «Ведомости» писали об этих инициативах. Так, предложенные изменения закрывают лазейки для уклонения от военной службы, когда призывник любыми способами пытается не попасть в военкомат при получении повестки, а в следующие периоды рассчитывает, что о нем забудут до наступления максимального призывного возраста в 30 лет, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. Если у призывника есть основания для освобождения от военной службы или действующая отсрочка, то эти поправки его не коснутся.
При этом, в 2024 г. в Москве решения о призыве, принятые в весеннюю кампанию, уже не отменялись – осенью жителей города отправляли в армию по ним же, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. Если предложенную депутатом инициативу примут, то такую практику распространят на всю страну, пояснил он.