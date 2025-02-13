В Госдуму внесли проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года

По данным Минобороны в 2023 г. к административной ответственности по 21.5 КоАП (о нарушении правил воинского учета) по различным основаниям были привлечены более 47 000 человек. Из них получили предупреждение около 18 300 человек, наложены административные штрафы более чем на 28 700 человек. Депутаты подчеркивают, что в основном штрафы накладывались из-за несообщения о смене места жительства. По словам авторов инициативы, установленный в настоящий момент размер штрафа является незначительным, «он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан». Картаполов в разговоре с «Ведомостями» ранее сообщал, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут измениться.